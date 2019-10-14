«Это позволяет немножко уменьшить пенсию»: глава ПФР попал под «раздачу» в Госдуме

Реальный рост пенсий в России замедлится. В 2021 году он составит 1,9%, и 1,3% в 2022 году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такая информация прозвучала сегодня на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

Актуальный для пенсионеров вопрос поднял депутат Госдумы от «Единой России» Николай Шубин. Парламентарий обратил внимание, что в ходе обсуждения проекта повышения пенсионного возраста речь шла о ежегодной компенсации пенсий в среднем на 1 тысячу рублей. «В среднем, – уточнил председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. – Мы все время опускаем это «в среднем», а потом люди приходят и говорят – а где наша тысяча рублей?»

«Но судя по вашим материалам пока этого не получается, – обратился Шубин к главе Пенсионного фонда России (ПФР) Антону Дроздову. – В то же время темпы реального роста пенсий с 2021 года снижаются. Поэтому как-то здесь не выстраивается логика».

«С 1 января при индексации всем пенсии индексируются ровно на тысячу рублей, – возразил Дроздов. – Но дальше в связи с тем, что доля граждан, у которых валоризация в размере пенсии достаточно велика, уменьшается, пенсия снижается к концу года на 29-28 рублей. (...) Это структурное изменение, которое нам позволяет немножко в среднем уменьшить эту пенсию».

Неровный рост пенсий Дроздов объяснил нестабильной инфляцией, которая по расчетам минэкономразвития РФ составит в этом году 3,8%, в 2020 году – 3%, в 2021 – 4%. При этом, как подчеркнул глава ПФР, рост пенсий в 2020 году составит 6%, что превышает размер инфляции – согласно указаниям президента.

В этой связи Макаров со своей стороны попросил главу ПФР выражаться яснее, поскольку «сейчас запомнится только два ваших слова – о том, что это позволяет нам понизить пенсии». «Коллеги, давайте как-то [аккуратнее] к своим словам относиться», – призвал он.

«Хорошо. С 1 января пенсии индексируются не менее, чем на тысячу рублей всем в среднем, а рост пенсий на все три года предусмотрен значительно выше инфляции», – «исправился» Дроздов. «Когда вы говорите не менее, чем на тысячу рублей всем или в среднем?» – попросил уточнить Макаров. «В среднем», – признал Дроздов. «Значит, не всем, – подытожил глава думского комитета. – Это зависит от многих факторов. А люди воспринимают так, и потом говорят, что их обманули».

В ходе заседания думского комитета представители правительства и ПФР также попытались объяснить странно растущий разрыв между величиной прожиточного минимума и размером пенсии, благодаря чему создается впечатление о серьезном росте выплат пенсионерам. Как выяснилось, индексация пенсий и прожиточного минимума идет по разным формулам, и при росте пенсий на 6,5%, другой показатель увеличивается всего на 2,5%.

Также выяснилось, что серьезной экономии для бюджета в результате пенсионной реформы не получилось. По словам Дроздова, с 2018 по 2024 год федеральный бюджет дополнительно вкладывает в ПФР около 300 млрд рублей. «В основном это связано с тем, что мы при подготовке бюджета при увеличении пенсионного возраста учли ряд предложений депутатов», – заявил Дроздов. При этом он пояснил, что речь идет о льготах – таких, как ранний выход на пенсию для женщин, родивших трех и более детей, обладателям длительного стажа и «для лиц, работающих на местах, относящихся к спискам». «По нашим расчетам федеральный бюджет еще дополнительно 300 млрд доплачивает», – подытожил Дроздов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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