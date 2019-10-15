Обманом проник в квартиру: в Подмосковье педофил в маске надругался над 11-летней девочкой

В Подмосковье разыскивается мужчина по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено накануне в Мытищах. Предварительно установлено, что неизвестный мужчина в маске обманным путем проник в квартиру по месту проживания девочки, где совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица причастного к совершению преступления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.19

Обвиняемого в отравлении Скрипаля Руслана Боширова обнаружили на свадьбе дочери генерала ГРУ. / Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до конца месяца. / Полиция пришла с обысками к сторонникам Навального в 20 городах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»