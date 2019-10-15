В Москве задержаны фальшивые брокеры: похищено 100 млн рублей

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со столичными полицейскими обезвредили преступное сообщество, участники которого под видом брокерской деятельности похищали деньги граждан. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, с 2016 года злоумышленники, не имея необходимой лицензии, организовали размещение в сети Интернет ложной информации о возможности получения дохода на электронном рынке обмена валют. При этом сообщники позиционировали себя как представители форекс-дилера и привлекали денежные средства граждан, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем похищали. По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать 100 миллионов рублей.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159, частям 1, 2 статьи 210 УК РФ. В ходе обысков, проведенных по местам проживания подозреваемых, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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