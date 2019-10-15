Жительницу Подмосковья обвинили в гибели 9-месячного сына

Подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летней женщины. Как сообщила пресс-служба ведомства, она подозревается в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) своему 9-месячному сыну.

Предварительно установлено, что 11 октября в Химках подозреваемая, решив искупать ребенка, посадила его в наполненную водой ванную и на длительное время оставила одного без присмотра. Вернувшись, женщина обнаружила своего сына без признаков жизни.

«По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Следователями будут изучены условия, в которых проживал ребенок. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», – говорится в сообщении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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