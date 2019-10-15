российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 октября 2019, 16:53 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Жительницу Подмосковья обвинили в гибели 9-месячного сына

Подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летней женщины. Как сообщила пресс-служба ведомства, она подозревается в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) своему 9-месячному сыну.

Предварительно установлено, что 11 октября в Химках подозреваемая, решив искупать ребенка, посадила его в наполненную водой ванную и на длительное время оставила одного без присмотра. Вернувшись, женщина обнаружила своего сына без признаков жизни.

«По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Следователями будут изучены условия, в которых проживал ребенок. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», – говорится в сообщении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.19

В России изменится процедура освидетельствования на наркотики. / Русский борщ признали элементом российской военной пропаганды. / «Пользуются служебным положением». Госдума отправила Росгвардию на московские рынки. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Обманом проник в квартиру: в Подмосковье педофил в маске надругался над 11-летней девочкой

Суд отправил за решетку обогатившихся на программе «ГЛОНАСС» мошенников

Подмосковные врачи ответят за сожженные электричеством ягодицы пациента

В Подмосковье рядом с мертвыми стюардами обнаружили белый порошок

Топ-менеджер холдинга «Вертолеты России» выпал из окна

Жестокое убийство 17-летней девушки в Домодедове: подозреваемый арестован

Гибель актера Дмитрия Марьянова: СКР сообщил о завершении расследования уголовного дела

«Высадил на проселочной дороге одну»: в Подмосковье мужчина угнал автомобиль, в котором находилась 3-летняя девочка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,