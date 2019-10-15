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Вторник, 15 октября 2019, 16:53 мск

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Семь лет без зарплаты: в Москве возбуждено уголовное дело против главы управляющей компании

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Управляющая компания «Кинопарк». Как сообщила пресс-служба ведомства, руководителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, в период с июня 2012 года по октябрь 2019 года, генеральный директор указанного общества в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий заключенных трудовых договоров, полностью не выплачивал заработную плату одному из сотрудников организации. При этом финансовая возможность имелась. Сумма задолженности перед сотрудником составила свыше 1 млн 700 тыс рублей.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех потерпевших по уголовному делу, а также мер по возмещению ущерба.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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