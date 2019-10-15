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Вторник, 15 октября 2019, 18:12 мск

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МВФ не верит в бурный экономический рост России

Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год – на этот раз на 0,1 процентного пункта – до 1,1%. Об этом говорится в октябрьском докладе World Economic Outlook (WEO). При этом, согласно выводам экспертов фонда, в 2020 год для экономики РФ будет лучше – по-прежнему прогнозируется рост на уровне 1,9%.

Прогноз по экономическому росту в России на текущий год МВФ понижает уже третий раз. Предыдущие пересмотры прогноза были в июле и январе (на 0,4 и 0,2 процентного пункта соответственно). Одним из основных факторов очередного ухудшения прогноза стал пересмотр ожидаемых цен на нефть, отмечает «Прайм».

В октябрьском докладе МВФ вновь понизил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы на $3,74 и $5,94 – до $61,78 и $57,94 за баррель соответственно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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