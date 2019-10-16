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Среда, 16 октября 2019, 11:15 мск

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Жесткое отношение к школьнику: в Москве против учителя возбуждено уголовное дело

Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району Москвы возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) в отношении 41-летней школьной учительницы. «В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию с заявлением обратилась 40-летняя москвичка. Женщина пояснила, что она является мамой 11-летнего мальчика, учащегося одной из столичных школ. Мама ребенка сообщила, что один из учителей школы, не желая проявлять должную заботу о всестороннем развитии и воспитании ее сына, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, что сопровождалось жестоким к нему обращением и противоправными действиями.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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