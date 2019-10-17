Упущенные миллиарды: Счетная палата указала на «дыры» закона о недрах

Российский госбюджет недополучил миллиарды рублей из-за недостатков федерального закона «О недрах», хотя недропользователям приходилось в некоторых случаях переплачивать. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли аудиторы Счетной палаты России по итогам проверки деятельности Роснедр как главного администратора неналоговых доходов за недропользование, а также двух его территориальных департаментов – в Уральском и в Северо-Кавказском округах.

В Счетной палате обратили внимание, что всего в 2018 году от недропользователей в бюджет поступило около 7,6 трлн рублей. Преимущественно это разного рода налоги и сборы, которые взимает Налоговая служба. Неналоговые доходы, которые администрируют Роснедра, составили 27,7 млрд рублей. 93% из них – разовые платежи за пользование недрами, которые Агентство взимает в том числе при проведении аукционов на право пользования участком недр. И вот тут Счетная палата отметила сразу несколько правовых недоработок.

«У нас конкурсы и аукционы проводят Агентство по рыболовству, по лесному хозяйству, водному хозяйству, и только у Роснедр есть сбор за участие в конкурсе или аукционе. При этом какое-либо обоснование взимания данного сбора отсутствует. Интересна и методика его расчета: если аукцион проходит в Москве, то расчет производит то территориальное подразделение Роснедр, в котором находится сам участок. Если это в Магадане, то все затраты магаданские, а конкурс – в Москве», – сообщил на коллегии Счетной палаты аудитор Сергей Штогрин.

По его словам, есть нарушения и при расчете этого сбора. Так, по закону о недрах его размер суммируется из стоимости затрат на подготовку, проведение и подведение итогов конкурса или аукциона, включая оплату труда привлекаемых экспертов. Однако Уральский департамент Роснедр включает в расчет заодно и затраты на свое содержание. В результате недропользователи необоснованно переплатили свыше 21 млн рублей.

В связи с этим Счетная палата предлагает Роснедрам поднять вопрос об отмене данного платежа. Тем более, как подчеркнул аудитор, в перспективе Агентство будет проводить аукционы в электронном виде и «никаких затрат тут по сути нет».

Вместе с тем, вызывает озабоченность Счетной палаты и вопрос вовлечения участков недр в хозяйственный оборот. Так, в 2018 году доля состоявшихся торгов составила только 67% от объявленных и в результате федеральный бюджет не получил не менее 11,5 млрд рублей. В то же время выявлены нарушения при расчете разового платежа за пользование недрами, в результате чего от реализации пяти участков недр федерального значения в федеральный бюджет не поступило 370 млн рублей.

Еще одна проблема, на которую Счетная палата обратила внимание, – это неактуальные ставки регулярных платежей. «Минимальные и максимальные ставки, установленные Федеральным законом «О недрах», не пересматривались с 2002 года. За это время индекс потребительских цен на товары и услуги составил 386,8%. Естественно, что бюджет теряет доход в этом случае», – констатировал Штогрин.

Как отметил аудитор, не пересматривались также ставки за проведение государственных экспертиз. Так, по экспертизе запасов полезных ископаемых они не менялись с 2007 года, а по экспертизе проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр – с 2010 года. Применение индекса инфляции к данным платежам позволило бы только за 2018 год дополнительно получить в федеральный бюджет порядка 1,1 млрд рублей. По мнению Счетной палаты, правительству РФ следует учесть эти факты и ввести коэффициент, отражающий инфляционные процессы.

В сообщении контрольного органа отмечается, что на Коллегии присутствовал заместитель Министра природных ресурсов и экологии Евгений Киселев. Он с выводами Счетной палаты согласился и выразил готовность ведомства работать над устранением недостатков. «Мы полностью разделяем те выводы, которые были сделаны, – заявил замминистра. – Для нас очень важно, что были отмечены практически все острые вопросы, в том числе те, которые на сегодняшний день находятся в стадии законодательного решения».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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