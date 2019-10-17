«Я всегда был патриотом»: один из фигурантов «московского дела» скрылся за границей

Один из фигурантов так называемого «московского дела» – Айдар Губайдулин, который обвиняется в угрозе применения насилия к полицейскому на несанкционированной протестной акции в Москве 27 июля, уехал из России. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

«Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь. Я люблю всех вас, я люблю Москву и Россию, и любой, кто меня знает, скажет, что я всегда был патриотом», – отметил Губайдулин.

Ранее Мещанский суд Москвы освободил Губайдулина из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении, отмечает «Интерфакс». Такое решение суд принял после возвращения дела прокурору в связи с несоответствием предъявленного обвинения фактическим обстоятельствам. После этого следствие скорректировало Губайдулину обвинение, исключив из него «покушение на совершение преступления».

Таким образом Губайдулину было предъявлено новое обвинение – в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Как сообщал «Новый День», уголовное дело по статье о массовых беспорядках возбудил Следственный комитет после акции 27 июля в Москве, которую власти столицы объявили несанкционированной. Ранее фигурантами дела были 15 человек, несколько участников были арестованы, однако позднее часть была освобождена из СИЗО, двое переведены под домашний арест. Массовые протесты произошли в Москве после отказа властей регистрировать на выборах в Мосгордуму представителей несистемной оппозиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.19

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