«В коматозном состоянии»: Россия неизбежно движется к дефолту

Россия уверенно движется к дефолту и в существующих условиях избежать его невозможно. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Иванов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. Он подчеркнул, что при заявленном росте доходов бюджета реального роста экономики и доходов граждан не прогнозируется.

«В последнее время от чиновников Минэкономразвития часто приходится слышать, что российская экономика притормозила. Непонятно, как это – стояла, стояла, и вдруг притормозила? Вернее было бы сказать, что российская экономика находится в коматозном состоянии, – заявил депутат. – С 2012 года роста экономики нет, и это видно по состоянию кошельков наших граждан».

Иванов обратил внимание, что, согласно официальной статистике, доходы населения упали на 8,5%, а по данным экспертов – на 35-40%. При этом парламентарий подчеркнул, что по прошествии 25 лет внедрения в России модели экономического либерализма результат налицо: РФ не только не вышла даже на уровень 1990 года, но даже утратила те секторы рынка, на которых ранее доминировала. Например, если ранее в экспорте товары с высокой добавленной стоимостью составляли 38,7%, то в 2018 они едва достигают 5%. «Высокие технологии в сфере вооружения, космической техники, ядерного оборудования в экспорте составляют лишь 0,13%. Это столько же, сколько у одной из самых отсталых стран ЕС – Португалии», – констатировал депутат.

По его оценке, россияне такое отставание чувствуют на собственных зарплатах, которые тоже не вышли уровень 1990 года, «то есть отстали от самих себя на три десятка лет». Как сказал Иванов, неудивительно, что 79% россиян испытывают трудности с покупкой вещей первой необходимости, почти половина не может позволить себе отпуск вне дома, питание из мяса, птицы и рыбы даже раз в два дня не может позволить себе 10% российских семей.

«Доля России в мировом ВВП с 9% в 1990 году сократилась до 2%, – продолжал он громить «либеральное правительство». – Ранее мы уступали только США и Японии – а сейчас переместились на 16 место».

На этом фоне, обратил внимание Иванов, власти вводят все новые налоги для россиян, не обращая внимания на реальное положение дел. «Страна уверенно движется к дефолту, избежать его в существующих условиях невозможно», – заявил парламентарий. По его мнению, даже при росте доходов бюджета в 1,5 трлн достичь реального роста экономики и доходов граждан не удастся, тогда как российская экономика все основательнее переходит под иностранный контроль. «Иностранный капитал контролирует 95% энергетического и 75% железнодорожного машиностроения, около половины производства нефтепродуктов, под управлением иностранцев находятся крупнейшие торговые сети страны, акционерный капитал Сбербанка на 45% принадлежит иностранцам, – возмущенно заявил парламентарий. – Зарубежные представители советов директоров по сути и есть агенты иностранного влияния».

В завершение депутат от КПРФ вновь предложил для выхода из кризиса создать в России правительство народного доверия, остановить уничтожение передовых предприятий – таких как совхоз Павла Грудинина, считать главной целью власти повышение уровня жизни населения и развитие экономики, установить госрегулирование курса рубля и валютный контроль. Кроме того, коммунисты предлагают упразднить бюджетное правило, согласно которому нефтяные сверхдоходы бюджета направляются в Фонд национального благосостояния, и консолидировать средства ФНБ в расходной части бюджета.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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