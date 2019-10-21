Москитная сетка-убийца: в Подмосковье погиб еще один ребенок

В Подмосковье 3-летний мальчик выпал из окна 9 этажа. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована дослественная проверка.

По данным ведомства, трагедия произошла 20 октября в городе Пушкино в одном из многоэтажных домов. Предварительно установлено, что ребёнок находился дома с родителями. Пока взрослые были на кухне, мальчик выпал через москитную сетку из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже. Ребенок был доставлен в больницу, однако вскоре скончался в реанимационном отделении.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, это не единственный подобный случай. В июле 2019 года только за одни выходные в Подмосковье произошло два ЧП с падением детей из окон. Волоколамском районе 7-летний мальчик выпал из балкона квартиры, расположенной на 5-этаже. От полученных травм он скончался на месте.

В Коломенском районе 2-летий ребенок залез на подоконник, открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу. Медики доставили его в реанимационное отделение больницы.

В ведомстве неоднократно просили родителей более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами и позаботиться о фиксаторах. Кроме того, в СК предупреждают, что москитная сетка создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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