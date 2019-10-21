«Давайте сделаем серьезный рывок»: сенаторы предложили Минфину в два раза увеличить финансирование регионов

В Совете Федерации (СФ) предложили в два раза увеличить финансирование регионов, доведя объем средств на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов до двух трлн рублей. С такой инициативой, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступил сенатор от Томской области Владимир Кравченко, выступая сегодня на заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Он отметил, что за последние годы доля бюджетных инвестиций в казне Томской области упала с 13% до 5%. «Ну давайте два трлн выделим регионам, и сделаем серьезный рывок», – предложил он, указав сумму, названную ранее представителем Минфина. При этом Кравченко обратился к Минэкономразвития с предложением довести до критерия выравнивания, равного единице, уровень бюджетной обеспеченности тех субъектов РФ, которые перечисляют в федеральный бюджет более 50% собираемых налогов.

Представитель Томской области сообщил сенаторам, что регион перечисляет в федеральную казну три четверти всех доходов, и до уровня средней бюджетной обеспеченности субъекту нужно еще 15 млрд рублей – при имеющихся шести млрд. «Не очень хорошо для территории, которая формирует доходы федерального бюджета, жить за счет дотаций, – сообщил Кравченко. – В прошлом году 183 млрд рублей мы заплатили в федеральный бюджет. Нам кажется, надо к таким регионам – а мы не единственные – донастроить бюджетные отношения с учетом этих моментов».

В свою очередь, заместитель директора департамента межбюджетных отношений Минфина Дарья Хворостухина подчеркнула, что вопрос возврата регионам налога на добычу полезных ископаемых в этой связи не рассматривается, поскольку он только увеличит разрыв в бюджетной обеспеченности субъектов РФ. В Томской области с 2007 года бюджетная обеспеченность в рублевом выражении выросла в 2,7 раза – однако в среднем по России она поднялась в 3,7 раз. «Будем работать по улучшению подходов к дотациям на выравнивание, для сокращения разрыва между субъектами, – заявила она, подчеркнув, что «решение по одному субъекту не может быть принято».

«Средний уровень бюджетной обеспеченности составляет 0,7. До единицы субъекты не выравниваются, для этого нужно два трлн рублей», – сообщила представитель Минфина. Новая методика распределения средств между регионами будет внесена министерством в ближайшее время, заверила она.

Кроме того, сенаторы предложили Минфину рассмотреть вопрос о возврате к прямому финансированию закрытых территориальных образований (ЗАТО). С 2006 года средства для ЗАТО федеральная казна перечисляет в бюджет региона, в котором находится закрытый город. Сенаторы отметили, что положение в ЗАТО в последние годы ухудшается, а это «вопрос не Силуанова, а государственной безопасности».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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