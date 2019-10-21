«Дело Шишкана»: в Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи

В Подмосковье найдены останки четырех человек. Как сообщила пресс-служба МВД, вероятно, это тела депутата Законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи – мужа, сына и сестры, которые были похищены и убиты в 2012 году.

В настоящий момент тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По данным ведомства, 53-летняя женщина и члены ее семьи были похищены из собственного дома в селе Малахово. По данному факту СК России ранее были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 и части 2 статьи 105 УК РФ. По версии следствия, к преступлению причастны участники преступного сообщества, возглавляемого Олегом Медведевым по кличке «Шишкан». Мотивом преступления могли стать разногласия между ним и потерпевшей, связанные с ее бизнесом.

Лидер криминальной организации был задержан в июле этого года и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

После этого сотрудниками полиции удалось выйти на след предполагаемых исполнителей резонансного убийства. 7 фигурантов были задержаны в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях в конце сентября текущего года.

Как сообщал «Новый День», по версии следствия, Медведев не позднее 2010 года создал преступное сообщество, участники которого занимались убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. Руководство структурными подразделениями преступного сообщества Медведев возложил на приближенных ему лиц, в числе которых были Дмитрий Гусев, Эдуард Харьков и другие.

К 2010 году Медведев смог установить криминальный контроль на территории Раменского района. В числе совершенных соучастниками наиболее тяжких преступлений: убийство в 2012 году местного депутата и генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» Сидоровой и трех её родственников за отказ передать земельные участки; нападение в 2014 году на предпринимателя, отказавшегося передавать часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности, в результате которого мужчина скончался; покушение на убийство мужчины в 2015 году; применение участником преступной организации насилия в отношении сотрудника полиции при задержании Медведева в июле 2019 года и другие преступления.

Кроме того, установлено, что в процессе преступной деятельности Медведев и Гусев вместе с другими соучастниками создали ряд коммерческих организаций на средства, полученные противоправным путем. Для вооружения преступного сообщества его членами незаконно были приобретены и хранились в тайнике автоматы Калашникова, а также боеприпасы к ним. Огнестрельное оружие и патроны изъяты из незаконного оборота в ходе проведенного ранее осмотра места происшествия.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, выясняется роль каждого соучастника, а также проверяется их причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.10.19

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