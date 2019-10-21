Путин сменил главу Совета по правам человека

Президент РФ Владимир Путин назначил нового руководителя Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Согласно указу главы государства, советником президента и председателем СПЧ стал известный российский журналист, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
Как говорится в сообщении на сайте Совета, бывший глава СПЧ Михаил Федотов уволен с государственной службы в связи с достижением им возраста 70 лет.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 21.10.19
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