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Понедельник, 21 октября 2019, 17:23 мск

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Путин сменил главу Совета по правам человека

Президент РФ Владимир Путин назначил нового руководителя Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Согласно указу главы государства, советником президента и председателем СПЧ стал известный российский журналист, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Как говорится в сообщении на сайте Совета, бывший глава СПЧ Михаил Федотов уволен с государственной службы в связи с достижением им возраста 70 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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