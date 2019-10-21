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Понедельник, 21 октября 2019, 19:33 мск

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Нападение на полицейского в Москве: подозреваемый арестован

В Москве арестован мужчина, с ножом напавший в метро на сотрудника полиции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 19 октября около 05:50 минут в подземном переходе станции метро «Савеловская». При проверке документов мужчина нанес один удар ножом в грудь 28-летнему сотруднику полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Отмечается, что пострадавший полицейский находится на лечении в одной из городских больниц, его жизни ничего не угрожает.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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