Угоняли машины премиум-класса: в Подмосковье вынесен приговор 18-ти участникам банды

В Подмосковье вынесен приговор 18 членам банды, которая угнала автомобили премиум-класса на 40 млн рублей. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, среди подсудимых – двое бывших сотрудников ГИБДД и четверо работников лизинговых компаний.

По данным ведомства, банда, в которой в общей сложности насчитывалось более 30 человек, орудовала на территории Московской области с января 2015 по апрель 2016 года. В ходе расследования было установлено, что подсудимые Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов вместе с другими соучастниками вводили в заблуждение сотрудников лизинговых компаний, угоняли автомобили, а затем продавали их иностранным гражданам и вывозили за пределы РФ. Банда действовала через подставные фирмы, подделывала документы и печати.

Общий ущерб составил более 40 млн рублей.

Были возбуждены уголовные дела по ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе») и 17 эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ – («Мошенничество, совершенное организованной группой»).

В СКР уточнили, что практически все обвиняемые – выходцы из других регионов России, проживающие на территории московского региона без временной регистрации, что также затрудняло установление их местонахождения.

Объем уголовного дела составил 175 томов. В ходе расследования проведено большое количество технико-криминалистических экспертиз, изучались детализации соединений абонентов более чем по 100 телефонным номерам.

В результате, приговором суда 18 соучастникам назначено наказание от 4 лет лишения свободы условно и до 8,6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В отношении 3-х соучастников была ранее вынесены обвинительные приговоры, они приговорены к реальному лишению свободы. Девять подозреваемых до настоящего времени находятся в федеральном розыске.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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