«Оставил на скамейке»: в Москве мужчина бросил 6-месячную девочку на улице

В Москве на улице обнаружена 6-месячная девочка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована проверка.

По данным ведомства, ребенок был обнаружен на улице Щепкина накануне вечером. На вид девочке 6 месяцев. По предварительным данным, ее оставил на улице неизвестный мужчина.

В настоящий момент разыскиваются родители или родственники девочки. Всех, кто обладает сведениями о родственниках найденного ребёнка, просьба сообщить по номеру: 8 (800)707-70-22.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято решение.

Как уточняет РИА «Новости», неизвестный мужчина завернул ребенка в куртку и оставил на скамейке. Ее обнаружил водитель такси, который вызвал скорую помощь. Сейчас девочка находится в больнице.

Напомним, это не первый подобный случай в столичном регионе за последнее время. 26 мая женщина бросила своего 6-летнего сына в игровой комнате одного из московских торговых центров. Спустя семь часов администрация ТЦ попыталась связаться с мамой ребенка по телефону, но та отказалась забирать мальчика и предложила оставить его себе, а затем перестала отвечать на телефонные звонки.

16 мая 21-летняя женщина и ее 27-летний сожитель привезли двухлетнюю девочку в поликлинику на севере Москвы, бросили ее одну и уехали, так как ребёнок мешал их дальнейшим взаимоотношениям.

14 октября 2018 года в подъезде многоэтажного дома в подмосковном Щелкове жильцы нашли 2-летнего мальчика, которого бросила мать. На допросе женщина сказала, что умышленно оставила малыша «ввиду сложной жизненной ситуации и материальных трудностей», после чего отправилась на поезде к подруге в Саратов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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