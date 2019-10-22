Коррупция, срыв планов и бесконтрольная трата миллиардов: Счетная палата выяснила, что происходит на Северном Кавказе

Федеральные субсидии, направленные в регионы Северного Кавказа, потрачены впустую – меры господдержки не дали нужного эффекта, кардинального улучшения инвестклимата нет, успешных инвестпроектов крайне мало, а заключенные на 2019 год соглашения оказались под угрозой срыва. Такие выводы, как передает корреспондент РИА «Новый День», сделали аудиторы Счетной палаты по итогам проверки, как в Северо-Кавказском федеральном округе потратили бюджетные деньги.

На социально-экономическое развитие субъектов СКФО в рамках Госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» в 2017-2018 годах было направлено 8,8 млрд рублей, из них 5,5 млрд рублей из федерального бюджета. В этом году на Северный Кавказ ушло еще 2,4 млрд бюджетных рублей.

При этом, по словам аудитора Светланы Орловой, из 27 запланированных инвестпроектов в 2017-2018 годах в СКФО реализовано только девять. Обстановка на рынке труда остается напряженной – за федеральные деньги создано всего 577 рабочих мест, и это капля в море, поскольку в округе и так ежегодно создается около 70 тысяч рабочих мест, что не спасает ситуацию.

Вместе с тем, как отмечают в Счетной палате, срывается работа по привлечению внебюджетных инвестиций – в 2017 году выполнено 22% от плана, в 2018 – 36%. Механизм отбора, финансиварония и реализации инвестпроектов на Северном Кавказе сложен, непрозрачен и сопряжен с коррупционными рисками, подчеркнули аудиторы.

«Действующий механизм реализации инвестиционных проектов с привлечением средств федерального бюджета капитализирует акционерные общества субъектов СКФО, – констатировала Орлова. – При этом федеральные органы не имеют полномочий на участие в управлении их деятельностью. Взаимоотношения между субъектами, акционерными обществами и инвесторами на федеральном уровне детально не урегулированы. В результате это приводит к разному пониманию процедуры предоставления инвестиций и утрате контроля за использованием средств федерального бюджета».

Аудитор пояснила, что, например, в прошлом году в Дагестане соглашения с акционерным обществом не заключались, в Ингушетии вместо соглашения об имущественном взносе заключили договор о предоставлении субсидий. И даже при этом все регионы СКФО, кроме Ингушетии, умудрились нарушить срок заключения соглашений, а необходимые по Бюджетному кодексу документы и вовсе утвердили только два региона.

При этом, подчеркнула Орлова, Минкавказ поздно утвердил перечень инвестпроектов на 2019 год, в результате чего они оказались под риском срыва. Что касается Стратегии развития СКФО, то она с 2010 года не актуализирована – приоритетные и перспективные проекты оказались не связаны с инвестпроектами, на которые федеральный бюджет выделяет деньги.

Представители Счетной палаты детально изучили состояние дел в Северной Осетии, и худшие прогнозы подтвердились. К этому времени там полностью реализованы только два инвестпроекта из пяти, создано всего 73 рабочих места или 25% от запланированного количества.

В Минкавказе согласились с выводами аудиторов, что инвестпроекты не запущены в полной мере, оправдывая при этом недоработки плохой оценкой множества факторов, которые влияли на запуск работ. «Хочу подчеркнуть, что опыта реализации такого механизма в России пока нет, и мы нарабатываем его уже в процессе реализации», – заявил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

По его словам, после проверки Счетной палаты реализация инвестпроектов не прекращалась, и сейчас число уже осуществленных проектов достигло 12, что позволило создать 774 рабочих места.

«До конца года планируется завершить еще 10 инвестпроектов, а это еще более 1000 рабочих мест. И дополнительно привлечь 6,6 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Что касается Республики Северная Осетия – Алания, то все 5 проектов, которые реализуются в этом регионе, будут запущены и будут работать на экономику», – пообещал Чеботарев.

Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос эффективности использования государственных средств и контроля за ними остается открытым.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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