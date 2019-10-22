Был пьян: резню в хостеле новой Москвы устроил уроженец Курганской области

Стали известны новые подробности кровавой резни в хостеле на территории новой Москвы. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по подозрению в жестоком преступлении задержан сотрудник гостиницы – уроженец Курганской области 1993 года рождения.

В СКР уточнили, что в настоящее время ему оказывается медицинская помощь, поскольку вовремя нападения он повредил себе руку. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он беспричинно нанес ножевые ранения беременной супруге своего коллеги, а затем постояльцу хостела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Как сообщалось ранее, утром 22 октября 2019 года в хостеле, расположенном в Новой Москве, были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и соседи, устанавливается полная картина произошедшего. В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего, а действия нападавшего квалифицированы в соответствии с действующим уголовным законодательством. В СКР отметили, что намерены приступить к допросу подозреваемого в ближайшее время.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.10.19

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