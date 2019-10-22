Громкое дело водителя автобуса, въехавшего в подземный переход, будет пересмотрено

Сегодня Московский городской суд отменил водителю автобуса Виктору Тихонову, который врезался в подземный переход на станции столичного метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 года. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в новом составе суда.

При этом мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тихонова изменена на домашний арест, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Дорогомиловским судом Тихонов был признан виновным в «нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права в течение трех лет управлять транспортными средствами.

Согласно материалам дела, 25 декабря 2017 года автобус под управлением Тихонова, который ошибочно нажал педаль газа, на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве выехал на тротуар и, разогнавшись до скорости не менее 23 км/ч, съехал в подземный переход станции «Славянский бульвар».

По версии обвинения, водитель, потеряв контроль за дорожной обстановкой и машиной, своевременно не остановил автобус, проигнорировав таким образом свои обязанности и проявив преступную небрежность.

Жертвами инцидента стали четыре человека, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии, не менее восьми получили различные телесные повреждения.

Защита Тихонова настаивает на том, что авария произошла из-за технической неисправности автобуса. Тихонов свою вину не признал.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.10.19

Роспотребнадзор встал на защиту генетического кода россиян. / Россиян на неквалифицированной работе заменят роботы, пообещал Медведев. / «Наши граждане второго сорта?» Правительство и Госдума вновь решили заморозить советские вклады в Сбербанке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»