На их счету девять убийств: дело о московской банде грабителей дошло до суда

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении четверых участников вооруженной группировки – жителей столичного региона в возрасте от 36 до 45 лет, которые обвиняются убийствах девяти человек и серии разбоев. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, материалы переданы в Московский городской суд.

По версии следствия, обвиняемые входили в состав устойчивой вооруженной банды, созданной для нападений на граждан и организации с целью хищения имущества, а также совершения убийств. Участники криминальной группировки незаконно хранили, перевозили и носили оружие и боеприпасы, в том числе 7 пистолетов, 2 обреза, 3 гранаты, порох и более 230 патронов.

В период с 2007 по 2011 год на территории Москвы обвиняемые совершали разбойные нападения, в т.ч. на салон сотовой связи, ювелирный и свадебный салоны. В ходе нападений они убили 9 человек и похитили имущество на общую сумму более 16 млн рублей.

Согласно выводам следствия, в зависимости от роли и степени участия подсудимые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде)), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору), п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, совершенное организованной преступной группой, сопряженное с разбоем и бандитизмом), п. «а, б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, с причинением ущерба в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Деятельность банды была пресечена весной 2012 года, когда было задержано большинство ее участников.

Ранее приговором Мосгорсуда, вынесенного с участием присяжных заседателей, двое из участников банды осуждены к длительным срокам лишения свободы, а организатор – к пожизненному лишению свободы. В отношении еще троих членов банды уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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