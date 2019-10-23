В Москве задержан замглавы «Комитета за гражданские права»

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, он подозревается в мошенничестве на 2, 5 млн рублей.

По версии ведомства, Маяков пообещал оказать содействие в проведении проверки законности вынесенного приговора мужчине, который был приговорен к длительному сроку лишение свободы. Днем 22 октября получил первый транш «вознаграждения» в 200 тысяч рублей из 2,5 млн рублей. Как считают следователи, в действительности подозреваемый планировал просто похитить деньги. После получения суммы Маяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В СКР уточнили, что подозреваемый неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности. В ближайшее время Маякову будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.

В 2016 году Бабушкинский суд Москвы приговорил Маякова к шести годам колонии строгого режима за получение 900 тысяч рублей за прекращение уголовного преследования москвича, которые он пообещал передать в качестве взятки сотруднику прокуратуры за принятие решения о прекращении уголовного дела. Тогда он назвал происходящее «полицейской провокацией».

«Комитет за гражданские права» был основан в 1997 году. Организация занимается правозащитной и благотворительной деятельностью. Ее председателем является член Совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.19

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