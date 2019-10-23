«Проблема сохраняется»: пенсия в России не дотянет до 40% от зарплаты в ближайшие три года

Пенсии по старости в России не достигают среднего уровня в 40% от зарплаты, и эта ситуация сохранится в ближайшие три года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин, выступая сегодня в Госдуме в ходе рассмотрения проекта бюджета Пенсионного фонда РФ в первом чтении.

«К сожалению, большинство пенсий будет меньше 40% утраченного пенсионерами заработка, – сообщил он. – Так, в 2023 году средний размер пенсий по старости неработающих пенсионеров увеличится до 18,3 тысячи рублей, и это будет составлять порядка 33,6% утраченного заработка в целом по РФ. Хотя он почти в два раза выше прожиточного минимума, но проблема эта сохраняется».

При анализе этой проблемы Счетная палата выяснила, что 1,5 млн пенсионеров уже в 2018 году получали пенсию, которая замещала 40% их заработка – однако оказалось, что феномен объясняется просто: эти люди получали зарплату не выше 20 тысяч рублей. «Естественно, им производилась доплата, чтобы пенсия была на уровне прожиточного минимума», – уточнил Штогрин.

Аудитор также отметил, что серьезным риском для демографии станет прекращение действия программы выплаты материнского капитала. «Численность родившихся ежегодно снижается, – указал он. – Прекращение программы ведет к прекращению ежемесячной выплаты за счет средств материнского капитала на второго ребенка. Прекращение выплаты может негативно отразиться на достижении национальной цели по обеспечению роста численности населения РФ».

Кроме того, Счетная палата не нашла в проекте бюджета ПФР обоснования по поступлениям дополнительных страховых взносов в 20 млрд рублей ежегодно на предстоящие три года. «Ко второму чтению правительству следовало бы обосновать эти 20 млрд рублей», – предложил аудитор.

При этом Счетная палата выяснила, что ПФР «забыл» реальный размер тарифа, который применяется для расчета фиксированного платежа ИП в Пенсионный фонд. «Фиксированный платеж на 2021 и 2022 года рассчитан, исходя из тарифа в 26%, в то время, как уже с 1 января 2019 года тариф установлен в 22%», – подчеркнул Штогрин.

Ведомство посоветовало ПФР подумать о том, как приблизить среднюю пенсию к 40% от средней зарплаты, и исправить недочеты в проекте бюджета.

Интересно, что летом прошлого года во время активной пиар-кампании в поддержку пенсионной реформы, Минтруд заявлял, что при зарплате в 85 тысяч рублей при выходе на пенсию россиянин будет получать 34 тысячи рублей – а это как раз составляет примерно 40% от зарплаты. По словам замминистра труда Алексея Пудова, возможность повысить среднюю пенсии до 40% от средней зарплаты появится у правительства после повышения пенсионного возраста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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