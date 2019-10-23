Что делать с населением? Правительство Медведева превращает Россию в «пепелище»

Правительство Дмитрия Медведева окончательно потеряло связь с населением, а в результате нынешней политики создаст из России «пепелище». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, у власти уже нет инструментов, чтобы исправить кризисную ситуацию в отечественной экономике.

Комментируя скептическую реакцию Кремля на данные Росстата, согласно которым половине россиян хватает денег только на еду и одежду, Неживой пояснил – деньги в стране «есть». «Правительство Медведева начало активно заниматься самовнушением и усиленно говорить про рост зарплат, экономики. Руководство потеряло обратную связь с населением – это с одной стороны. С другой – мы видим, что деньги-то у них есть, нет инструментов, как действовать в нынешней экономической реальности», – сказал Неживой.

Эксперт пояснил, что в стране разваливается система производства при отсутствии системы управления. «Мы пришли к ситуации, когда элита не имеет инструментов по управлению страной. Когда мы были частью глобального пузыря по распилу нефти, было много денег, много офисного планктона, который зарабатывал что-то – им доставались из пузыря деньги, но они же ничего не производили. Сейчас этот пузырь лопнул, возникла проблема: у нас население, с которым элита не знает, что делать. Само себя оно кормить не может, не может участвовать в процессе общественного производства – нет возможности. С другой стороны, его же кормить нужно, на помойку не выбросишь. А у нас в элите даже нет опыта системного управления», – считает Неживой.

Как полагает эксперт, сегодня страна теряет все производственные мощности из-за отсутствия стимулов и общего понимания ситуации. «Промышленность, экономику эти ребята развивать не могут. Инвестиций, которых они ждут от рынка – нет. Проще инвестировать в постройку торгового центра, сдавать его в аренду и ничего не делать, чем построить современный завод и заниматься хозяйственной деятельностью», – констатировал политолог.

Неживой обратил внимание, что в Москве ежегодно выделяются огромные суммы на замену плитки и бордюра, в то время как эти деньги можно было построить современный завод. «16 млрд, 20 млрд, которые направляет мэрия Сергея Собянина на замену плитки – это современный завод… Но у нас не создается инфраструктура. Нам проще в Сибири гнать лес вагонами в Китай, чем сделать отрасль по переработке древесины – не хочется тратиться. Правительство Медведева не умеет это делать, а это же рабочие места»», – отметил он.

По словам эксперта, даже те инвестиции, которые удается привлечь, не работают из-за несистемного подхода. «Вот мы производим суперсовременный военный бомбардировщик, а институты, где выпускают специалистов, которые могут с ними работать – мы не финансируем, мы не финансируем НИИ, которые производят современные материал, поэтому у нас одни сплошные катастрофы», – подчеркнул Неживой.

Вместе с тем политолог отметил, что государство также не инвестирует в производство «в силу неолиберальных постулатов, которыми руководствуется правительство». «Вот сейчас ходят фейки-нефейки, что они там собираются раздать деньги жертвам перестройки. Раздать разово сумму они могут, а создать промышленную инфраструктуру страны – нет», – сказал Неживой.

В результате, как считает эксперт, в России происходит десоциализация. «У нас объективные процессы – при таком управлении сворачивается вся социальная сфера. Хотя мы по Конституции – социальное государство, а оно несет функцию заботы о населении. Но у нас сворачивается и медицина, и образование, и много что еще. Правительство не в состоянии выполнять функции, и желания у них нет. Им остается делать удивленный вид и пожимать плечами – как будто они не в курсе ситуации», – считает эксперт.

«Я вполне допускаю, что Пескову информация идет совершенно другого рода. Там люди колдуют с цифрами, но, когда он в открытую это заявляет – это нонсенс. Население уже давно еле-еле сводит концы с концами. Вопрос только в том, когда это вспыхнет», – отметил эксперт.

Согласно его прогнозу, ситуация будет только ухудшаться. «Нефть дороже стоить не будет, мы придем к тому, что правительство Медведева будет сидеть на пепелище того, что будет представлять наша страна с огромным количеством голодных и очень недовольных людей. У них есть монетарная политика, инвестиции – потом все это дело «напиливается» по карманам. Это предел их экономической деятельности. Процветает абсолютный непрофессионализм. Результат на лицо», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», ранее Росстат обнародовал данные о доходах российских семей. Из них следует, что 49,4% домохозяйств может позволить себе купить только необходимое – продукты и одежду, в то время как на предметы длительного пользования, например, мебель или холодильник, денег не хватает. По сравнению с прошлым годом доля таких семей выросла. При этом статистическое ведомство зафиксировало сокращений доли семей, у которых есть средства на еду, но покупать одежду и оплачивать услуги ЖКХ уже затруднительно. В первом квартале года таковых выявлено 15,2%, во втором – 14,1%.

Хуже всего с приобретением предметов длительного пользования обстоят дела у семей неработающих пенсионеров (58,8%), а также многодетных (56,1%) и неполных семей (53,9%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему «трудно понять», откуда взялись эти сведения, и отметил, что к подобным исследованиям нужно относиться «очень аналитически».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.10.19

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