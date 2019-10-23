«Тут тоже обман»: в Госдуме сравнили реальный рост пенсий с обещанным

Обещанного правительством РФ повышения пенсий в ближайшие три года не предвидится, заявленная выплата одной тысячи рублей также обернулась обманом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента в ходе обсуждения трехлетнего бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). «Этого ли ждали наши граждане, которым объясняли все прелести пенсионной реформы?» – задал он риторический вопрос главе ПФР Антону Дроздову.

«Бюджет трех фондов (ПФР, ФСС и ФОМС, – ред.) – более 12 трлн рублей, и управляют этими деньгами не инопланетяне, а правительство РФ, – напомнил коллегам Куринный, подчеркнув, что действия госчиновников по верстке бюджета ПФР привели к снижению финансирования по отношению к ВВП. «Сумма снижается на протяжении всех трех лет – 8% (в 2020 году,– ред.), 7,7%, и 7,5%. В ЕС, для понимания, примерно 12-13% ВВП тратится на пенсионное обеспечение, – подчеркнул депутат. – Почему у нас в течение трех лет идет падение этого соотношения – большой вопрос».

Что касается распиаренной летом прошлого года пенсионной реформы, то пока ее предварительные результаты, по словам парламентария, таковы: «За три года сэкономили 270 млрд рублей, работать осталось у нас 1 млн 150 тыс пенсионеров, индексация – 7% в 2020, 6,6% в 2021 и 5,9% в 2022 году». При этом реальное увеличение пенсий, которым «Единая Россия» и правительство РФ обосновывали повышение пенсионного возраста, на ближайшие три года будет совсем небольшим: в следующем году выплаты вырастут на 3,1%, в 2021 году – на 1,9%, и в 2022 – и вовсе лишь на 1,3%.

«Далее эффект затухает полностью, и на последующую трехлетку будет менее 1%, – констатировал Куринный. – Этого ли ждали наши граждане, которым объясняли все прелести пенсионной реформы? По 1% добавления реальных доходов?»

В то же время, как отметил депутат, не были сдержаны и обещания добавить сегодняшним пенсионерам в среднем по тысяче рублей. «Получается, тут тоже обман: посчитаем, в среднем получается 960, 940 рублей. Пусть небольшой, но в любом случае это обман, – заявил парламентарий. – Коэффициент замещения вообще падает с 33,6% до 33,1% в 2022 году. Я напомню, мы ратифицировали соответствующую Конвенцию ООН, в соответствии с которой в среднем 40% должен составлять коэффициент замещения при выходе человека на пенсию. Мы можем гарантировать только что более-менее адекватные пенсии получают сегодня ветераны определенных категорий, военные и чиновники – но тоже не всех категорий, а только отдельных. Для всех остальных российская пенсионная система готовит низкую пенсию и балансирование на грани выживания».

Выход из этой ситуации напрашивается автоматически, отметил депутат – не напрасно правительство РФ говорит о накопительной системе. «Посмотрим, что это такое. Она работает крайне плохо, доплата в месяц составляет 900-1000 рублей. Второе – доходность всех НПО ниже уровня инфляции. То есть нынешняя государственная пенсионная система приведет к минимальной пенсии, а накопительная, к сожалению, опять отдаст ваши деньги в руки жуликов из НПО, а они будут работать на себя – во всяком случае, так уже было».

Парламентарий напомнил, что при таком удручающем положении дел, сам Пенсионный фонд обладает серьезно раздутым штатом, на который тратит астрономические суммы. «Для сравнения в США, где пенсионеров побольше, в пенсионной системе работает 12,5 тысячи человек. Сравните – 122 тысячи человек у нас, и 12, 5 в США», – указал он.

В итоге фракция КПРФ в Госдуме отказалась поддерживать законопроекты о бюджетах всех трех государственных фондов – кроме ПФР, это ФСС и ФОМС, работу которых коммунисты также подвергли критике.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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