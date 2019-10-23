«Это нормально»: Путин ищет себе преемника

Президент РФ Владимир Путин ведет поиск преемника на пост главы государства. Об этом заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. «Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера», – сказал он, передает РБК.

По словам Киселева, для Путина «безответственно уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника». «Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти», – подчеркнул он на лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ.

Киселев также отметил, что для любого действующего глава государства преемник является «общемировой традицией», которой придерживался и экс-президент Франции Франсуа Олланд, поддержавший Эммануэля Макрона, и экс-глава США Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

«Ответственные политики готовят себе преемника. Это нормально. Другое дело, что в Америке Хиллари не избрали, то есть преемник оказался неудачным. Естественно, что решать будет народ, будут прямые выборы. Так же, как Ельцин оставил себе преемника, Путина, но потом Путин прошел через прямые выборы», – пояснил Киселев.

Как известно, полномочия Путина на посту президента истекают в 2024 году. Согласно Конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд. Это означает, что Путин, который был избран главой государства в 2012 году и переизбран в 2018 году, не сможет участвовать в президентских выборах 2024 года. Тем не менее, ряд экспертов выдвигали предположения, что действующий глава государства может сохранить за собой пост в другом качестве после очередных изменений Основного закона страны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.19

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