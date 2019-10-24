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Четверг, 24 октября 2019, 11:59 мск

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2,2 трлн рублей: программа московского метро подорожала почти в два раза

Фото: twitter.com/MetroOperativno

Программа строительства московского метрополитена, рассчитанная на 2011-2024 годы, подорожала почти в два раза до 2,2 трлн рублей, пишут «Ведомости», ссылаясь на последние изменения в Адресной инвестиционной программе.

Издание отмечает, что на строительство метро в ближайшие два года планируется направить 700 млрд рублей, тогда как годом ранее проект оценивался в 546 млрд (+28%). В эти расходы входят проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на линиях и станциях метро, а также на депо и технологической части пересадочных узлов.

В правительстве Москвы обращают внимание, что рост расходов связан с расширением программы. Первоначальные планы не предусматривали строительства целого ряда новых станций, в том числе в новой Москве. При этом возросла также стоимость текущих работ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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