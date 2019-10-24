Дело о правозащитном мошенничестве: следствие ходатайствует об аресте замглавы «Комитета за гражданские права»

Следственный комитет ходатайствует об аресте заместителя председателя общественной правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова, обвиняемого в покушении на хищение денежных средств в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, дело будет рассматриваться в Бабушкинском районном суде.

Накануне стало известно, что следствие предъявило Маякову обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ). Были проведены обыски по месту жительства обвиняемого, а также в офисе «Комитета за гражданские права», где были изъяты предметы, имеющие значение для следствия.

По версии ведомства, днем 22 октября подозреваемый получил от лица, приговорённого к длительному сроку лишения свободы, в качестве первого транша 200 тысяч рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения в 2,5 млн рублей. В обмен он обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора. В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

После получения денег Маяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В СКР уточнили, что подозреваемый неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.19

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