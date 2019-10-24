Шок! В Подмосковье 15-летняя школьница изнасиловала двух семиклассниц

В Подмосковье 15-летняя школьница подозревается в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 20 октября в заброшенном недостроенном здании в Коломне. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В ведомстве отмечают, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в полиции и психоневрологическом диспансере. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

В рамках расследования организована доследственная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики, которые не обеспечили проведение надлежащим образом организованной профилактической работы с несовершеннолетними, что могло способствовать совершению преступления. Следователями также будут изучены условия, в которых проживали несовершеннолетние.

Судя по данным «Комсомольской правды», подозреваемая напала на двух семиклассниц, приревновав их к мальчику, который ей нравился.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.19

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