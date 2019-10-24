«Технический» грабеж: Госдума изъяла накопительную пенсию россиян для нужд ПФР

Фракция «Единая Россия» в Госдуме согласилась перевести в 2022 году в страховую часть пенсии взносы россиян, которые должны поступать в ее накопительную часть. Соответствующий законопроект, как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом чтении одобрен сегодня нижней палатой парламента. Представлявшие его «единороссы» небрежно назвали инициативу «техническим законопроектом», что дало возможность «развернуться» думской оппозиции – заявить об очередном «пенсионном обмане» россиян.

«В пояснительной записке к этому «техническому» законопроекту я вижу 634 млрд рублей. Я так понимаю, это те деньги, которые должны были пойти на накопительную пенсию граждан? – ехидно поинтересовался депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг. – То есть они не пойдут туда, а останутся в ПФР? Объясните нам, пожалуйста, в чем разница в правах граждан по распоряжению накопительной и страховой частью пенсии?»

Представитель фракции «ЕР» Ольга Павлова в ответ сообщила, что по данному законопроекту разницы нет, и убежденно заявила – никакого нарушения прав застрахованных лиц не будет, все взносы будут учтены при расчете пенсии.

Однако такой ответ не удовлетворил Гартунга. «Нам предложили технический законопроект, который предлагает изъять у граждан больше 600 млрд руб за год, – уточнил парламентарий. – Причем говорят, что права граждан не пострадают: была накопительная – стала страховая».

Между тем, как пояснил Гартунг, разница между этими частями пенсии огромна – к примеру, накопительная пенсия может наследоваться, а страховая нет. Накопительную пенсию гражданин может частично забрать, и она делится на меньший период дожития, чем страховая. «То есть нам говорят – давайте у граждан заберем деньги, и отдадим в страховую часть пенсии, – пояснил Гартунг. – «Справедливая Россия» за это голосовать не может. Зачем вообще у граждан отнимать их пенсионные права? Чтобы сбалансировать бюджет ПФР? Так есть другие возможности, не надо отбирать деньги у граждан. Давайте введем плоскую шкалу страховых взносов! Это будет как раз 600 млрд рублей, которые сейчас хотят отнять у граждан».

«Так и надо говорить, что теперь это полностью страховой взнос и он никогда накопительным уже не будет», – поправил коллегу из «партии власти» депутат от КПРФ Алексей Куринный, попросив заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева сообщить, сколько средств на данный момент вращается на накопительных счетах. Чиновник в ответ уточнил, что в целом речь идет о сумме около 2,3 трлн рублей, причем чуть меньше половины накоплено на счетах ВЭБ, куда были направлены средства тех граждан, кто не стал переводить их в негосударственные пенсионные фонды.

Моисеев также сообщил, что сейчас Минфин работает над концепцией новой пенсионной системы, которая окончательно решит вопрос с накопительной частью пенсий россиян. «Согласен, что подзатянули», – признался он, пояснив, что представленная ранее концепция подверглась серьезной критике и была забракована, в том числе депутатами Госдумы. «Сейчас работаем над альтернативным предложением, которое, надеюсь, буквально в ближайшее время представим», – заверил заместитель министра финансов РФ.

«Страна и правительство находятся в режиме перманентного замораживания обязательств», – констатировал депутат Куринный, напомнив, что этой процедуре уже подверглись пенсии военных, индексация пенсий работающим, компенсации за советские вклады. «Перевод средств из накопительной части в страховую – это провал прежней пенсионной реформы», – констатировал парламентарий и предсказал крах новой реформе, в рамках которой был повышен пенсионный возраст россиян.

Законопроект ожидаемо был принят в первом чтении большинством голосов, которое в Госдуме обеспечивает «Единая Россия». Документ устанавливает обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии, говорится в пояснительной записке. Пока эта мера введена до 2021 года.

Ожидается, что в 2022 году, благодаря принятому законопроекту, федеральный бюджет будет освобожден от перечисления в ПФР более 600 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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