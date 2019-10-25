Новое дело врачей: в Подмосковье женщине повредили, а потом удалили орган репродуктивной системы

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту оказания ненадлежащей медицинской помощи 53-летней пациентке, которой во время гинекологической операции по ошибке удалили орган репродуктивной системы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло в декабре 2018 года в ГБУЗ МО «Наро-Фоминский Перинатальный центр», где пострадавшая находилась на стационарном лечении в гинекологическом отделении. По версии следствия, в ходе операции женщине сначала повредили, а потом удалили орган репродуктивной системы.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Ненадлежащего оказания медицинской помощи»).

В рамках расследования были выявлены нарушения, дефекты оформления первичной медицинской документации, несвоевременное и ненадлежащее выполнение необходимых диагностических и лечебных мероприятий.

В настоящий момент медицинском учреждении изъяты документы, а также данные о сотрудниках перинатального центра, которые лечили пациентку. Запланированы допросы ряда лиц, в том числе и медицинского персонала. В ближайшее время будет назначена комиссионная комплексная судебно-медицинская экспертиза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.19

Как власти будут стимулировать россиян копить на пенсию – детали проекта. Желающих окажется мизер, считают эксперты. / Небензя – Западу: «Когда соизволите обратить внимание на нужды Сирии?». / «Мы никогда не решим проблему пробок»: расходы на дороги в бюджете Москвы предложено сократить в пять раз. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»