Зона риска: российская экономика погружается в стагнацию

Российская экономика продолжает демонстрировать признаки стагнации. Об этом свидетельствует сводный опережающий индекс (СОИ), значение которого почти год находится на минусовых отметках на фоне падения мировых цен на нефть и сокращения заказов на производство промышленной продукции, а также заметное падение региональной экономической активности, говорится в очередном докладе Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

По данным экспертов, по итогам сентября СОИ опять оказался в отрицательной области (-1,4%). «Главными причинами этого, как и в предыдущие месяцы, были падение нефтяных цен и сокращение новых заказов на производство промышленной продукции», – пояснили авторы доклада.

При этом экономисты отмечают, что нефтяные цены в сентябре опустились на 20,7% по сравнению с прошлогодним уровнем и, вероятнее всего, эта тенденция продолжится. «В ближайшие месяцы рассчитывать на особую поддержку российской экономики с этой стороны не приходится», – подчеркивается в докладе.

В то же время экономисты обращают внимание, что значительный позитивный вклад в ситуацию внес только фондовый индекс, который в конце сентября оказался на 11,9% выше, чем за год до этого. «Однако это вряд ли является признаком большого энтузиазма инвесторов, ожидающих бурного роста российской экономики. Скорее это связано с падением фондового рынка в прошлом году вследствие введенных весной и летом 2018 года антироссийских санкций. С началом следующего года этот «эффект базы» может себя исчерпать», – подчеркивают эксперты.

Таким образом, согласно выводам авторов доклада, экономика России остается в зоне риска. «Говорить о неизбежности спада сейчас, конечно, преждевременно. Во-первых, в середине 2012 года. СОИ опускался еще ниже, но рецессии тогда не было, и во-вторых, СОИ уже почти год находится в отрицательной области, но пока дело ограничивается стагнацией. Не исключено, что период стагнации продлится еще какое-то время. Но вот каких-либо сдвигов в лучшую сторону динамика СОИ явно не предвещает», – считают эксперты.

Более того, как отмечается в докладе, негативную тенденцию подтверждает сводный индекс региональной экономической активности, который по итогам августа резко упал – с 53,2 до 47,3%. «Общая ситуация по России – в ее региональном аспекте – больше всего напоминает стагнацию: ни бурного роста экономической активности, ни ее фронтального спада в огромном большинстве субъектов федерации не наблюдается. Ухудшение конъюнктуры по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (значение индекса меньше 50%) наблюдалось в трех из пяти важнейших секторов экономики и в шести из восьми федеральных округов», – говорится в докладе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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