Следственный комитет заинтересовался беседами с детьми на «взрослые» темы: организована проверка

Следственный комитет организовал проверку по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних на одном из Интернет-ресурсов. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, речь идет о видеороликах, в которых малолетние и несовершеннолетние дети беседуют со взрослыми людьми на различные сексуальные темы.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнили в СКР.

Москва, служба информации РИПА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.10.19

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