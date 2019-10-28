«Эту тему все обходят»: Жириновский предложил завозить в военные части женщин с пониженной социальной ответственностью

В российские военные части следует завозить женщин с пониженной социальной ответственностью, чтобы предотвратить ЧП, подобных расстрелу солдатом сослуживцев в Забайкалье. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня в Государственной думе на встрече за круглым столом со столичными студентами. «Почему это произошло? Каждый день по всему миру это не происходит, а дедовщина вообще везде может быть, даже в детском саду», – сказал политик.

Лидер ЛДПР обратил внимание, что инцидент с призывником, расстрелявшим сослуживцев, произошел в глухом Забайкалье, а не в столичных регионах – Москве или Санкт-Петербурге. «Это самый глухой регион, ближе к китайской границе только лес, чаща, тайга. Там вообще нет гражданского населения. И там нет контактов с мирным гражданским населением», – указал Жириновский, подчеркнув, что «израильский вариант» с призывом на военную службу женщин не подходит, поскольку «тогда будут акты насилия». «Она же военнослужащая. Кто-то захочет с ней в какие-то отношения вступить, а она не хочет. Ночь. Тайга. Что он будет, терпеть, что ли?» – заявил лидер ЛДПР.

«Эту тему все обходят, а потом ребята в земле лежат. И все стараются уйти, будто такой темы нет, – заявил Жириновский. – Что делать? Нужны женщины».

Предложение студентов размещать рядом с такими частями педагогические и медицинские вузы, в которые охотно идут учиться девушки, лидер ЛДПР тоже отверг: «Тогда будут побоища в общежитиях».

«Надо туда доставить женщин. Самый легкий вариант… что делается за границей? В турецкой армии, мне офицер рассказывал, в бинокль видно – их погранзастава, раз в месяц автобус, выходят девушки, часа два, и увезли, – сообщил лидер ЛДПР. – То есть из соседнего публичного дома приглашают девушек и везут на эту погранзаставу. Надо найти тех женщин, которые согласятся. Что противозаконного? Если есть женщины, которые согласны, что их привезут на погранзаставу – и конечно, им заплатят. Это же труд».

Политик сравнил потребность в сексе с потребностью организма в питании и сне. «Надо легализовать публичные дома, как это сделано в Германии. Речь не идет о том, чтобы на каждом углу появился вместо интим-салона публичный дом. Если бы не было проституции – но она есть, и есть испокон веков. Немцы не дураки. Из двух зол выбираем меньшее – может быть, сейчас ребята [в Забайкалье] были бы живы, – отметил лидер ЛДПР. – А так привезут определенное количество, по комнаткам расселят, и они встанут в очередь, каждый из них зайдет в эту комнатку и все получит».

«Практика показала, что ни в одном публичном доме конфликта из-за очереди нет», – под аплодисменты зала заявил Жириновский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.10.19

Следственный комитет заинтересовался беседами с детьми на «взрослые» темы: организована проверка. / Медики рассказали об угрозе преждевременного старения из-за ночных перекусов. / Республику Сербскую ожидает туристический бум. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»