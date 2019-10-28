Жириновский о деятельности экстремистов ВБОН: «Это все проплачено»

Российские правоохранительные органы уже занимаются скандальной группировкой ВБОН, публикации об экстремисткой деятельности которой появились в СМИ на прошлой неделе. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня на встрече со студентами в Госдуме в ответ на просьбу обеспечить проверку организации.

«Несколько дней российская общественность кипит от новостей об азербайджанской неонацистской группировке ВБОН, избивающей русских в России, заставляющей извиняться на коленях, – сообщил общественник Артемий. – Российские журналисты, сообщающие об этом беспределе, получают угрозы от неонацистов. Просим вас обеспечить проверку деятельности группировки ВБОН российскими правоохранительными органами».

В ответ Жириновский заявил, что «эти различные группировки специально создают, финансируют, чтобы вызвать национальную рознь и вражду». «Вот Косово – была территория Сербии, сербы и албанцы жили относительно спокойно, пока была большая Югославия. А когда стали делиться, большинство населения в Косово боялись остаться в Сербии. Национальный вопрос используют для того, чтобы создать обстановку гражданской войны, – пояснил он. – Вот Испания, Каталония – там борьба каталонцев против испанцев».

При этом Жириновский заверил, что, «конечно, наши правоохранительные органы изучают и пресекают деятельность любых организаций, которые переходят к силовым действиям» на почве национальный вопроса, назвав его «самым сложным».

«Сегодня даже социальный вопрос не звучит так остро, как национальный. В Сирии вот целый набор – всех возбудили и получилась гражданская война. Поэтому надо пресекать любые структуры, которые переходят к любым формам насилия, даже что-то в виде оскорбительных фраз. Это все проплачено, денег выделено огромное количество», – сказал лидер ЛДПР.

Политик также напомнил, что несколько лет назад в Санкт-Петербурге действовала группировка русских националистов, «которые резали таджиков». «Чтобы этого не было, надо это пресекать в зародыше», – подчеркнул Жириновский.

«У нас каждый месяц пресекаются десятки терактов, где задействованы, в том числе, этнические группировки – те, кто побывал в Сирии, а туда приехали из Средней Азии. Но они туда не возвращаются, а вернулись сюда – в Россию. У них российские паспорта, российское гражданство. Поэтому не злитесь и друг на друга не нападайте – это будет весь 21 век, а может быть и 22-ой, – заявил политик. – Тех ребят специально подкупили, создали организацию, специально чтобы что-то спровоцировать. Правоохранительные органы этим занимаются».

Информация о ВБОН (аббревиатура «Во благо общего народа») появилась в Сети около десяти дней назад, при этом Интернет-порталы ссылались на некие видеоролики, в которых были сняты избиения за оскорбления на национальной почве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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