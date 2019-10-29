В Москве обезврежена «квартирная ОПГ»: больше 10 лет присваивали жилье

В Москве сотрудники полиции обезвредили «черных риелторов», которые подделывали завещания умерших жителей столицы ради получения их квартир. ОПГ «работала» больше 10 лет, в деле фигурируют как минимум 15 жилых помещений. Сейчас МУР выясняют, не был ли в сговоре с преступниками нотариус, оформлявший документы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, спецоперация была проведена одновременно по нескольким адресам в Московском регионе, при этом лидер ОПГ так не хотел встречаться с полицией, что забаррикадировал дверь и стал уничтожать документы. В общей сложности полицейские задержали 8 человек, пятерым предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

Во время обысков, которые прошли не только у подозреваемых, но и в нотариальной конторе и архивах – было изъято 2,5 млн рублей, 30 мобильных телефонов, компьютеры, реестровые книги, наследственные дела и другие документы.

Полицейские выяснили, что по разработанной схеме мошенничества «риелторы» вносили «липовые» записи о завещаниях, и прикрепляли сами «документы». По версии МВД, после этого нотариус открывал наследственные дела, мошенники получали от него «свидетельства» о праве наследства по завещанию, относили их в Росреестр и становились «собственниками» квартир. При этом жилье несколько раз перепродавалось сообщникам и родственникам, причем «сделки осуществлялись лишь на бумаге, и передача денежных средств в реальности не происходила», отмечают в пресс-службе МВД РФ. В итоге большая часть таких квартир уходила уже к добросовестным приобретателям, но несколько помещений «риелторы» оставили себе, оформив их на детей и родственников.

«По имеющейся информации, в противоправную деятельность могли быть вовлечены нотариус и его помощники. В настоящее время следствием устанавливается законность вывоза и хранения нотариальных архивов в загородном частном доме одного из должностных лиц», – сообщили в МВД.

Оперативники разрабатывали ОПГ больше полутора лет. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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