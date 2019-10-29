Российскую экономику ждет серьезный шок: накопленные резервы не помогут

Россия уже три десятилетия живет в архаичной экономической парадигме, где главной целью является сверхприбыль для узкого круга элиты, при этом остальная часть бизнеса находится в состоянии стагнации, а население страны – в депрессии. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне заявили эксперты на пресс-конференции в Москве. По их оценке, в такой ситуации экономику страны ожидает серьезный шок, а накопленные правительством и ЦБ резервы вряд ли помогут.

Как считает председатель правления Института динамического консерватизма, член Изборского клуба, кандидат экономических наук Андрей Кобяков, рыночный фундаментализм, который лежит в основе экономической политики российской власти, лишил страну драйверов роста.

По его словам, ситуация сильно отличается от 2000-х годов. «Тогда постоянный рост цен на энергетические ресурсы привел к росту доходов, что привело к потребительскому буму и инвестиционному буму. Компоненты ВВП объективно находились в тренде роста. Замечу, что инвестиционный бум мог быть гораздо более масштабным, если бы не совершенно негодная денежно-кредитная политика. Она и выступала тормозом, который замедлял потенциально возможные темпы роста. В настоящий момент ситуация кардинально поменялась. Сегодня в упадке находятся все четыре фактора ВВП», – подчеркнул Кобяков.

Эксперт обратил внимание, что сейчас наблюдается стагнация потребления и инвестиций частного сектора, чистого экспорта и госрасходов. «Практически депрессивное состояние. Мы видим, что все эти компоненты в настоящий момент стагнируют. Более того, тренд скорее свидетельствует об ухудшении», – сказал Кобяков.

По его оценке, у бизнеса крайне низкая склонность к инвестированию, и главным ограничением выступает низкий спрос, который при этом продолжает снижаться. «Ситуация с внешним спросом понятна – идет глобальная рецессия в мире, торговые войны, которые являются дополнительным негативным фактором. Плюс явно назревающий конец делового цикла – ясно, что внешний спрос в ближайшее время расти не будет. Масштаб падения цен может быть очень велик. В связи с этим возможен очень серьезный шок для российской экономики, несмотря на все накопленные резервы», – сказал эксперт.

Кобяков подчеркнул, что внутренний спрос в России «катастрофичен» и при этом ограничен «спецификой российской экономики». «Ситуация с внутренним спросом, на мой взгляд, просто катастрофическая. Доходы населения за последние семь лет упали на 10%. Причин для их роста я не вижу. При этом не видит их и наше правительство, и планы, которые оглашает наш премьер-министр, и прогнозы Минэкономразвития не предполагают их роста в ближайшие годы больше чем на 1,5%. Но даже эти полтора процента ожидаются не раньше, чем через пару лет. Положение бизнеса, за исключением избранного ряда секторов, продолжает ухудшаться. Рост налогов, рост закупочных цен снижает и без того крайне низкую маржинальность производственного бизнеса в России», – констатировал он и добавил, что в этих условиях никаких инвестиций ожидать не следует.

В то же время, как считает Кобяков, такая ситуация не свойственна для всего бизнеса. «В России за последние три десятилетия создана модель экономики получения сверхприбыли. Но не надо думать, что весь бизнес в ней купается. Прибыль сосредоточена в очень узком круге преимущественно экспортноориентированных отраслей и финансовом секторе. Замечу, что и сейчас, несмотря на стагнацию (в экономике), российские банки демонстрируют рекордные прибыли. Этим секторам хорошо, их все устраивает. А это именно олигархические сектора, где собственность принадлежит нашей элите», – констатировал Кобяков.

По его оценке, элита явно не заинтересована в изменении такой экономической системы. «А элита, как мы понимаем, ключевой актор, от которого зависят перспективы изменения экономической политики. Отсюда понятно, что элита сама не станет инициировать ни кардинальную смену экономической политики, ни качественную структурную перестройку экономики, ни смену модели на более социально ориентированную – ту, которая как раз и может стать основой для роста экономики», – уверен эксперт.

Как считает профессор МГИМО, генеральный директор Института экономических стратегий и Международного научно-исследовательского института проблем управления Александр Агеев, искаженная экономическая модель влечет за собой глобальные социокультурные изменения. «Только в России, при ответе на вопрос, какая главная цель бизнеса, я получаю однозначный ответ – прибыль. Ни в одной европейской, азиатской, американской аудиториях так никто не говорят. Да, прибыль является важнейшим индикатором, но это никогда не главная цель бизнеса. Это говорит о том, что мы сейчас работаем с устаревшей, архаичной системой экономического развития», – сказал Агеев.

По его словам, именно это «оправдывает» и объясняет монополизм и коррупцию, а также погружение массового сознания в «ценности» эгоизма. «За этим стоит концепция капитала. Эгоизм относится к одной из самых низших мировоззренческих форм», – констатировал Агеев.

Москва, Мария Вяткина

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