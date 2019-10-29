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Вторник, 29 октября 2019, 15:26 мск

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Преднамеренное банкротство и долги по зарплате: задержан глава совета директоров «Ногинского хлебокомбината»

В Подмосковье з задержан глава совета директоров ОАО «Ногинский хлебокомбинат». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).

В СКР уточнили, что в настоящий момент допрошены свыше 60 работников предприятия, в том числе генеральный директор и бухгалтер. Для назначения экономической и бухгалтерской экспертиз изъята необходимая финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства ГСУ СК России по Московской области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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