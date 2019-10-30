В Мосгордуме объявили об отмене строительных проектов из-за нарушений на публичных слушаниях

Все строительные проекты в Москве, по которым были проведены публичные слушания с участием граждан, работающих на территории, где планируется стройка, должны быть отменены. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании Мосгордумы заявила депутат от КПРФ Елена Шувалова.

Она сообщила, что фракция КПРФ внесла в городской парламент закон о приведении регионального законодательства в соответствие с федеральным – которое в любом случае имеет приоритет над московскими законами. «Москвичи требуют привести градостроительный кодекс Москвы в соответствие с градостроительным кодексом Российской федерации», – заявила Шувалова, подчеркнув, что в федеральном законодательстве «не предусмотрено участие в публичных слушаниях граждан, работающих на данной территории».

Депутат уточнила, что законопроект уже внесен и размещен на сайте Мосгордумы, однако по какой-то причине он не вошел в план работы Мосгордумы на четвертый квартал этого года. «Вы подставляете строительные фирмы», – обратилась Шувалова к депутатам из «Единой России», имеющей в думе большинство. – Все проекты, которые были утверждены после принятия градостроительным кодексом РФ [положения о том] что работающие на данной территории не участвуют в публичных слушаниях – недействительны. Надеюсь, не надо доказывать, что федеральное законодательство является главным, и в случае противоречия федерального законодательства и регионального выполняются федеральные нормы».

Стоит отметить, что в Москве публичные слушания по проектам застройки регулярно завершаются скандалами. Против выступают активисты из числа местных жителей, которые возмущены увеличивающейся плотностью застройки, слишком большой высотой новостроек, отсутствием необходимых объектов инфраструктуры для возрастающего количества жителей и уничтожением зеленых насаждений. В нескольких случаях москвичи обвиняли власти, что большую часть зала во время слушаний занимают организованно завезенные работники бюджетных организаций и предприятий – и соответственно, «продавлены» оказываются совсем не те решения, которые хотели бы принять реальные жители территорий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.19

Ученые предложили властям оплачивать россиянам рецептурные лекарства. / Зарплата более 2 млн рублей: открыта вакансия мечты для любителей путешествий. / Россияне будут недоедать из-за экспортных планов Минсельхоза, предупредили эксперты. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»