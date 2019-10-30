российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 30 октября 2019, 11:50 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

СМИ: Миллиардер Гуцериев выкупает крупного московского девелопера

Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев намерен выкупить долю в 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст» и взять под полный контроль строительную компанию, передает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров и условиями предстоящей сделки, сумма которой оценивается почти в 40 млрд рублей.

Издание отмечает, что в «Траст» были переданы «плохие долги» санированных ЦБ в 2017 году крупных частных банков, в том числе Бинбанка, в котором мажоритарием был племянник Гуцериева Микаил Шишханов, сам Гуцериев владел миноритарным пакетом. Сейчас Гуцериев владеет 51% девелоперской компании. Если сделка состоится в запланированном виде, он получит полный контроль над ней.

По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, выкуп «А101» может составить около 40 млрд рублей. Эксперты рынка оценивают сделку в 40-50 млрд рублей.

Учредителем «А101» выступает кипрская Balamer Holdings Limited, которая через цепочку кипрских компаний на 51% принадлежит Михаилу Гуцериеву, 49% – у ЦБ (через ООО «Рост Инвестиции»). 100% долей Balamer Holdings Limited в «А101» находятся в залоге по кредиту на $500 млн (32 млрд руб. по курсу Мосбиржи на 29 октября), который «А101» получила от РСХБ в декабре 2015 года.

Портфель жилых проектов «А101» в стадии возведения, по данным единой информационной системы жилищного строительства, составляет 863 тысячи кв. м. По этому показателю компания занимает 13-е место среди застройщиков в России и второе место в Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.19

В Мосгордуме объявили об отмене строительных проектов из-за нарушений на публичных слушаниях. / Ученые предложили властям оплачивать россиянам рецептурные лекарства. / Зарплата более 2 млн рублей: открыта вакансия мечты для любителей путешествий. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Олигархи

Бывшая жена Потанина хочет отсудить у него 450 млрд рублей

Для них ничего не жалко: Госдума одобрила налоговые льготы на 143 млрд рублей «для людей из списка «Форбс»

Доля частного капитала сверхбогатых людей в России бьет мировые рекорды

Российский олигарх обогатился на поместье Трампа

Путин заверяет Запад, что «очистил» Россию от олигархов

Умер один из богатейших россиян

Названы собственники самых дорогих землевладений России

Градозащитники не исключили выгоду миллиардера Берсона от поджога дома Черкасского

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Недвижимость, Россия, Финансы, Экономика, Олигархи,