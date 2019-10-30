СМИ: Миллиардер Гуцериев выкупает крупного московского девелопера

Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев намерен выкупить долю в 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст» и взять под полный контроль строительную компанию, передает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров и условиями предстоящей сделки, сумма которой оценивается почти в 40 млрд рублей.

Издание отмечает, что в «Траст» были переданы «плохие долги» санированных ЦБ в 2017 году крупных частных банков, в том числе Бинбанка, в котором мажоритарием был племянник Гуцериева Микаил Шишханов, сам Гуцериев владел миноритарным пакетом. Сейчас Гуцериев владеет 51% девелоперской компании. Если сделка состоится в запланированном виде, он получит полный контроль над ней.

По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, выкуп «А101» может составить около 40 млрд рублей. Эксперты рынка оценивают сделку в 40-50 млрд рублей.

Учредителем «А101» выступает кипрская Balamer Holdings Limited, которая через цепочку кипрских компаний на 51% принадлежит Михаилу Гуцериеву, 49% – у ЦБ (через ООО «Рост Инвестиции»). 100% долей Balamer Holdings Limited в «А101» находятся в залоге по кредиту на $500 млн (32 млрд руб. по курсу Мосбиржи на 29 октября), который «А101» получила от РСХБ в декабре 2015 года.

Портфель жилых проектов «А101» в стадии возведения, по данным единой информационной системы жилищного строительства, составляет 863 тысячи кв. м. По этому показателю компания занимает 13-е место среди застройщиков в России и второе место в Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.19

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