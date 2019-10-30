«Единороссам» можно: спикер Мосгордумы отказался отвечать за мат в прямом эфире

Сегодняшнее заседание Московской городской думы началось с громкого скандала. Депутаты от оппозиции потребовали от спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова извиниться за нецензурные выражения, допущенные им во время совместного заседания комиссий Мосгордумы при обсуждении проекта столичного бюджета. Однако Шапошников не только не извинился за мат в общественном месте и оскорбление сотрудников столичной думы, но обвинил оппозицию в затягивании принятия городского бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о скандальном выступлении председателя Московской городской думы, которое в сети уже посмотрели по всему миру, напомнила депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева. «После нецензурной лексики, которая имела место в парламенте, нужно как-то отреагировать», – заявила народный избранник, взяв слово в начале заседания.

«Если вы должны, вы можете исполнить свой долг», – парировал виновник инцидента. Шапошников отметил, что этот вопрос после обсуждения на заседании думской комиссии был рассмотрен правовым управлением Мосгордумы. Спикера-«единоросса» поддержал коллега по фракции Александр Семенников, возглавляющий комиссию по регламенту. «Напомню, что на комиссии один член КПРФ назвал другого негодяем – это тоже, наверное, нецензурная лексика», – продемонстрировал он знание русского языка. – Сегодня от нас избиратели ждут работы с бюджетом, принятие других решений по повестке дня».

«Спасибо», – с удовлетворением ответил Шапошников и обратил внимание, что в повестке дня заседания стоит важный вопрос о городском бюджете, на который и хотелось бы потратить рабочее время. Правда, спикер Мосгордумы все же предложил дать возможность правовому управлению ответить на вопрос депутата Енгалычевой – и через минуту стало понятно, почему.

Начальник Государственно-правового управления Московской городской думы Андрей Крутышев сообщил, что в стенограмме мат Шапошникова не зафиксирован, а значит – его и не было. «Размещенная в сети видеозапись не является источником информации», – заявил он.

По словам Крутышева, перерыв для подсчета голосов в Мосгордуме не считается заседанием, и в эти промежутки стенограмма не ведется. Фактически это решение правового управления означает, что депутаты имеют полное право использовать нецензурную лексику в стенах Московской городской думы во время онлайн-трансляции – правда, только во время подсчета голосов.

После нескольких вопросов депутата от КПРФ Елены Шуваловой и «яблочника» Сергея Митрохина слово вновь взяла Енгалычева. «На комиссии я не получила ответы на те вопросы, которые озвучила. И Елена Шувалова тоже. А для чего же мы тут находимся, если мы все рассматриваем на комиссии, и здесь не нужно ничего обсуждать? – возразила она на предложение «единороссов» обсуждать подобные темы в рамках комиссий. – Давайте тогда просто по вопросу номер один голосуем, по вопросу номер два...» На этом Енгалычевой просто отключили микрофон, а представитель «Единой России» Елена Николаева попросила «перейти к повестке и прекратить срывать заседание».

«Если вы ознакомились с регламентом Мосгордумы, то должны знать, что в случае, если было три выступления по ведению, мы должны перейти в режим дебатов. А у нас что, нет больше важных вопросов в повестке дня? – снова напомнил Шапошников о бюджете. – Посмотрите, сколько приглашенных!»

Вместе с тем спикер Мосгордумы заявил, что поставит на голосование вопрос о переходе к дебатам. «Первый вопрос был поставлен мною по поводу принятия решения по поводу безнаказанности председателя, который допустил на заседании комиссии ненормативную лексику, – вновь напомнила Енгалычева. – Почему вы не поставили этот вопрос на голосование?»

Однако протесты оппозиции не помогли: 28 голосами против при 8 «за» и трех воздержавшихся предложение перейти к дебатам было отвергнуто в пользу рассмотрения повестки дня.

Скандальный инцидент с нецензурной бранью произошел 18 октября – заседание комиссий Мосгордумы транслировалось в прямом эфире на канале столичного парламента в Youtube. Процитировать заявления спикера Мосгордумы СМИ не имеют права, поскольку прессе запрещено законом публиковать ненормативную лексику. Шапошников после голосования по вопросу о принятии проекта городского бюджета, в крайне экспрессивных, недопустимых в общественном месте выражений обратился к сотрудникам думы, считающим голоса.

В цензурном варианте речь спикера была вот такой: «Где? Суки, сколько за, сколько против и сколько воздержалось. Меня не ** [волнует] по фамилиям сейчас», – заявил Шапошников. «Я могу назвать результаты, не считая. Я могу так сказать результаты? Вы чего, ***** [ненормальные] что ли? Результаты дайте», – потребовал «единоросс».

Согласно ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), за нецензурную брать в общественном месте нарушителю полагается административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.19

Брюссель обеспокоен активным военным сотрудничеством Москвы и Белграда. / «Хватит красивых слов, нужны действия!»: Грета Тунберг отказалась от экологической премии в 45 тысяч евро. / «Я могу ответить, но в другом порядке»: глава Мосгорсуда отказалась комментировать дело Павла Устинова. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»