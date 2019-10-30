В Москве назначен уполномоченный по правам человека

Права человека в Москве вновь будет защищать Татьяна Потяева. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняла сегодня Мосгордума. Ее кандидатуру в ходе тайного голосования поддержал 41 депутат из 45 народных избранников. Против высказался только один.

Отвечая на вопросы депутатов, Потяева сообщила, что посетила в СИЗО «всех до одного» задержанных за участие в московских акциях протеста. «С каждым из них были проведены беседы в соответствии с законом. Он мне позволяет выяснить условия их содержания, я это выяснила. Когда люди впервые оказываются в СИЗО, это серьезный стресс, и им была предоставлена медицинская помощь. Я выяснила, все ли эти люди имеют адвокатов и нужна ли им дополнительная помощь сверх адвокатской», – отметила Потяева.

Она также уточнила, что из 11 фигурантов «московского дела» трое являются москвичами, один человек из Брянской области, один – из Вологодской, а остальные – уроженцы Подмосковья.

«Павел Устинов не москвич, мной было подано обращение Татьяне Москальковой. Моя долгая беседа с ним привела к большим сомнениям в его виновности. Татьяна Николаевна Москалькова обратилась в суд, и результаты вы знаете – Павел был отпущен и на сегодняшний день не содержится в СИЗО», – рассказала Потяева.

Она также подчеркнула, что более 50 обращений в рамках «московского дела» направила в органы прокуратуры, МВД и суды, и отметила, что участвовала в инициативе законодательно закрепить обязанность сотрудников правоохранительных органов носить на видном месте жетон с номером и фамилией.

После оглашения результатов тайного голосования Татьяна Потяева принесла присягу, поклявшись добросовестно защищать права человека и гражданина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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