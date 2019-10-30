«Два комплексных обеда» и все: московским депутатам и чиновникам предложили прожить несколько дней на 600 рублей в сутки

Чиновникам правительства Москвы и депутатам-«единороссам» в Московской городской думе предложили прожить на 600 рублей в день, публикуя на своих страницах в соцсетях отчеты о покупках и питании. С такой идеей, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступил депутат столичного парламента от КПРФ Евгений Ступин.

Народный избранник подсчитал, что городской социальный стандарт в 19 500 рублей, до которого доплачивают столичным пенсионерам – это 600 рублей в день. «Два комплексных обеда! Без учета коммунальных платежей, одежды, уже не говорю про отдых или отпуск, – возмущенно заявил он. – Давайте так: до второго чтения этого проекта вы проживете на 600 рублей в день. А нам будете в своем инстаграме выкладывать, что вы купили на 600 рублей в день, как вы это употребили, и как вы при этом чувствуете себя социально защищенными».

По оценке Ступина, правительство Москвы пытается снять с себя ответственность за недостаточное повышение социальных выплат. «Уважаемое правительство. А что вам мешает повысить повышающий коэффициент? Сейчас он составляет 1,5 – его можно сделать хотя бы 2. А недостающие средства изъять из статьи бюджета на СМИ – 15 млрд рублей в год на самопиар правительства Москвы! Ну вы же проживете без пиара, ничего не случится», – указал депутат.

Вместе с тем Ступин предложил сравнить выплату пенсионеру со средней зарплатой чиновника правительства Москвы, которая составляет 90 тысяч рублей в месяц.«19 тысяч пенсионерам – и 90 тысяч чиновникам. Это справедливо? Я считаю, что нет. Давайте что-то поменяем», – заключил он.

В ответ депутат объединения «Моя Москва» Наталья Метлина с напором заявила, что ей хочется спросить получателей минимальных пенсий, что они делали предыдущие 60 лет своей жизни, и почему сегодня имеют только минимум. «Не значит ли это, что все эти годы вы уходили от налогов и имели какие-то дополнительные заработки? Именно поэтому сегодня ваша пенсия рассчитывается по минимуму!» – с негодованием заявила она. Ожесточенно жестикулируя, депутат также сообщила, что всю информацию о положенных им выплатах пенсионеры могут получить в центрах соцобслуживания. «Еще раз хочу всех направить на путь истинный! Нашего сегодняшнего решения сегодня очень ждут все московские пенсионеры», – взяла она на себя ответственность за желания всех 2,2 млн пенсионеров.

Предложение Ступина «единороссы» предпочли не заметить, заявив, что поддержат законопроект.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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