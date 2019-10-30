Депутаты Мосгордумы переругались из-за прожиточного минимума жителя столицы

Прожиточный минимум пенсионера в Москве вырастет в 2020 году на 3,7%, что меньше прогнозируемого уровня годовой инфляции. Попытки оппозиции увеличить ее успехом не увенчались: столичные чиновники сослались на федеральное законодательство, которое устанавливает «достаточно жесткие рамки», и фактически отказались даже обсуждать этот вопрос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представлявший законопроект заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты Владимир Филиппов отметил, что с 1 сентября городской стандарт в столице составляет 19 500 рублей, и средняя доплата к пенсии в Москве составляет 6,3 тысячи рублей. Ее получают 2 млн 77 тысяч московских пенсионеров. Для граждан с временной регистрацией в Москве и тех, кто живет в столице меньше 10 лет, региональная доплата устанавливается до величины прожиточного минимума пенсионера, который по федеральным закону субъекты РФ обязаны утверждать ежегодно.

Проект правительственного закона устанавливает на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в 12 578 рублей. Филиппов подчеркнул, что это превышает установленный размер на текущий год на 463 рубля, или на 3,7%. «В Москве в 2012 году региональную доплату получали 7,5 тысячи человек, к этому моменту число получателей выросло до 63 тысяч. По прогнозу в 2020 году численность получателей увеличится еще на 12 тысяч человек и достигнет 75 тысяч человек», – уточнил Филиппов.

Комментируя это выступление, депутат от КПРФ Елена Шувалова предложила чиновникам и поддерживающим законопроект «единороссам» сравнить рост прожиточного минимума, который составит менее 500 рублей, со стоимостью одного погонного метра знаменитых московских бордюров – он составляет 4 тысячи рублей. «Я бы не стала делать эти соотношения между категориями благоустройства территории и прожиточным минимумом, это совсем разные величины, – возмутилась содокладчик по проекту закона, депутат-«единоросс» Людмила Гусева. – Не надо так вот спекулировать, что сколько стоит! Мы определяем прожиточный минимум для региональной доплаты. А соизмерять что с чем связано – дело неблагодарное».

Депутат от «Справедливой России» Магомет Яндиев со своей стороны констатировал, что столичное правительство ставит парламентариев в сложное положение: уже сейчас по прогнозу инфляция составит 4% – а рост прожиточного минимума только 3,7%. «Я настойчиво призываю представителей «Единой России», объединения «Моя Москва», не поддерживать этот законопроект. Давайте мы его сейчас завернем, чтобы наши коллеги его доработали. Есть масса прецедентов, когда Москва принимала решения, немножко отличающиеся от федеральных норм и правил. Это нормально», – предложил он.

«Москва один из самых дорогих городов мира, у нас самый высокий уровень цен на лекарства, парковку, – указала депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева. – У нас идет увеличение бюджета – давайте их направим людям! Чтобы люди у нас наконец жили достойно, а не выживали. Коллеги, ну сами попробуйте прожить на эти копейки. Мне даже интересно – здесь сидят и чиновники правительства Москвы – на сколько дней вам хватит этих копеек? Давайте смотреть правде в глаза!»

Между тем «единоросс» Маргарита Русецкая, в свою очередь, заявила, что прожиточный минимум рассчитан абсолютно правильно, и предложила его принять. Она заявила, что ее зарплата, когда она начинала работать в школе, равнялась 100 долларам – но сегодня в столице ни один молодой специалист не согласится работать за такие деньги. Ее коллега по фракции Кирилл Щитов и вовсе припугнул оппозицию тем, что если она завернет законопроект, «у правительства Москвы не будет ни одного правового основания осуществлять эту выплату».

В то же время депутат из объединения «Моя Москва» Елена Николаева напомнила, что столичные пенсионеры получают не только денежные выплаты, но и пользуются многочисленными льготами, в том числе получают горячее питание в КЦСО, услуги парикмахерской и лекарства со скидкой. Чтобы можно было законно повысить прожиточный минимум, она предложила коллегам из оппозиции поработать над внесением изменений в федеральное законодательство.

«Единоросс» Татьяна Батышева и вовсе заявила, что в Южной Корее вообще нет никаких пенсий, поэтому ссылки оппозиции на европейский уровень выплат несостоятельны.

Однако оппозиция не сдавалась. Олег Шереметьев пояснил, что многие пенсионеры даже не знают о положенных льготах и не пользуются ими. Депутат от «Яблока» Сергей Митрохин назвал выплату экстремально низкой и предложил чиновникам обсудить ее увеличение ко второму чтению – на что получил завуалированный отказ. Замглавы департамента сослался на федеральное законодательство, которое ставит жесткие рамки для расчетов.

Глава фракции «Справедливой России» Михаил Тимонов заверил, что фракция будет работать над поправками в федеральные законы для изменения методики расчета прожиточного минимума.

В итоге идею столичного правительства о росте прожиточного минимума в Москве меньше, чем на величину инфляции, в первом чтении поддержал 41 депутат, против голосовал один, и еще один воздержался.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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