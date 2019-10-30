«Это вообще черная дыра»: Мосгордума одобрила бюджет столицы в первом чтении на десятом часу заседания

Бюджет Москвы на три года принят в первом чтении. Депутаты Мосгордумы больше трех часов обсуждали параметры главного финансового документа столицы, в итоге представители трех парламентских фракций предложили вернуть документ чиновникам на доработку. Однако «единороссы» и представители проправительственного объединения «Моя Москва» поддержали законопроект и продавили его принятие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция высказала массу претензий к проекту документа. В частности, глава фракции «Справедливой России» Михаил Тимонов обратил внимание, что избиратели выбрали депутатов, чтобы те «восстановили в Москве медицину, образование и остановили бордюринг». Он отметил, что бюджет только внешне выглядит социальным, однако он сверстан так, что «даже специалисты не могут сходу ответить, какая часть расходов на медицину и социалку в действительности пойдет на эти цели».

«В бюджете мы видим бесконечные безымянные субсидии и гранты, – подчеркнул Тимонов. – Дефицит загадочный, это вообще черная дыра. Если денег не хватает надо резать статьи расходов, за исключением социалки». В этой связи депутат отметил, что даже Общественная палата еще не приняла решение по обсуждению проекта этого документа, поэтому сегодня Мосгордума «обсуждает не принятый общественностью бюджет».

«Предлагаю отклонить бюджет и отправить на доработку», – заявил «эсер».

Представитель КПРФ Павел Тарасов также отметил непрозрачность бюджета – при том, что в социальной сфере копятся нерешенные проблемы. «Сегодня очередное отравление детей в Марьино, и до сих пор с теми организациями, которые травят детей, ничего не сделано, – возмущенно сообщил он. – Со здравоохранением та же ситуация: учреждение получает деньги за вакансию, не возвращая их в бюджет. Это стимулирует главных врачей не набирать сотрудников. Лично я не готов в первом чтении голосовать «за». В то же время народный избранник напомнил об удивительном упорстве стройкомплекса Москвы в истории со строительством Юго-Восточной хорды через радиоактивный могильник, и предложил выделить 10 млрд рублей в качестве субсидии ФГУП «Радон» на обеспечение радиационной безопасности жителей Москвы, взяв эти средства из статьи расходов на развитие транспортной системы и реконструкцию дорожного хозяйства.

Его коллега по фракции Екатерина Енгалычева, в свою очередь, заявила, что «бюджет ориентирован на обогащение олигархических кругов, приближенных к правительству Москвы». «Приоритеты – безудержный рост города, урбанизация. На каком этапе предполагается остановиться и посвятить большую часть бюджета жителям Москвы?» – поинтересовалась депутат, подчеркнув, что в таком виде фракция КПРФ поддержать бюджет не может.

Правда, коммунист Николай Губенко все же сумел найти в бюджете и плюсы – назвав в их числе «рекордное повышение доходов на социалку и готовность правительства Москвы рассматривать наши предложения». Ситуация с Губенко, которую не преминула отметить думский «возмутитель спокойствия» – депутат от КПРФ Елена Шувалова дала основания спикеру попросить коммунистов не выносить свои внутренние дрязги на заседание Мосгордумы.

«Яблочники» и вовсе составили целое заключение на проект закона. В частности, фракция подчеркнула, что он не соответствует требованиям утвержденной бюджетной классификации, что «делает невозможным полномасштабный качественный анализ данного документа» – расходы спрятаны в госпрограммах, распределения по разделам нет, поэтому сравнить документ с аналогичными в других субъектах РФ нельзя. При этом Москва единственный субъект Федерации, в котором по проекту бюджета не проводятся публичные слушания – фактически власти города просто избегают участия общества и жителей столицы в принятии самых важных решений о жизни города.

В «Яблоке» отмечают, что в новом бюджете сокращается финансирование по статье о социальной интеграции инвалидов и иных маломобильных граждан (на 433 млн рублей), на охрану здоровья матери и ребёнка (на 543 млн рублей), на развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» (на 491 млн рубле.), на внедрение цифровых технологий для обеспечения развития здравоохранения города Москвы (на 601 млн рублей). При этом резко, в 14 раз, или более чем на 6 млрд рублей возрастают расходы по статье «безопасный город».

«Учитывая, что рост расходов по этой статье совпал с летними московскими протестами, вызванными нарушениями во время избирательной кампании в Московскую городскую Думу, есть все основания полагать, что выделяемые миллиарды пойдут именно на усиление политических репрессий», – отмечают в «Яблоке». На содержание управделами мэра и правительства Москвы бюджет потратит практически в 8 млрд рублей – это больше, чем государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, которая стоит 7 млрд рублей. Меньше этой суммы бюджет тратит и на формирование безбарьерной среды – – 6,3 млрд рублей. На СМИ чиновники решили потратить более 14 млрд рублей, при том, что музеи и выставочные залы обходятся городу только в 11 млрд рублей.

В этой ситуации фракция «Яблока» также предложила вернуть бюджет в правительство Москвы на доработку.

«Единороссы», напротив, заявили об удивительной прозрачности бюджета. Депутат Степан Орлов сравнил документ с бюджетом 1994 года и отметил несомненные плюсы нового проекта – к примеру, доходы Москвы непрерывно растут, как и собираемость налогов: на 9 октября собрано уже 85,1% планируемых доходов. Его коллега по фракции Кирилл Щитов заявил, что «бордюринг» позволяет делать город безопасным, и несколько минут рассуждал о пользе укладки проводов под землю. После окончания времени для выступления он попросил еще три минуты. На выкрики из зала «вы просто тянете время!» спикер думы Алексей Шапошников посоветовал оппозиции вспомнить начало заседания – когда депутаты упорно, но безуспешно пытались добиться от спикера извинений за нецензурную брань во время заседания комиссий.

На исходе третьего часа обсуждения бюджета спикер Мосгордумы «успокоил» депутатов, заявив, что заседание будет идти столько, сколько потребуется, и если нужно, то в думу принесут подушки и матрасы.

Ближе к финалу депутат Мария Киселева открыла коллегам глаза на причину столь долгого заседания. «Многие депутаты повторяются», – обратила внимание она. Депутат Роман Бабаян со своей стороны обвинил коллег, которые отказались принимать бюджет, в том, что они не хотят работать. «Половину претензий, что кто-то голосует не так, как бы вам хотелось, надо обернуть в свою сторону», – парировал депутат Тарасов.

Выступления по мотивам затянулись почти до восьми часов вечера. 28 народных избранников в итоге проголосовали за бюджет, 17 против, воздержавшихся не было.

После голосования парламентарии заявили, что будут вносить поправки – коммунисты сообщили как минимум о 13 предложениях, «яблочник» Митрохин подтвердил, что фракция готовит свои поправки, и предложил дать на их разработку две недели. «Единороссы» и «Моя Москва», как и прогнозировала оппозиция, запросили неделю – до 7 ноября. Разумеется, большинство было на стороне проправительственной части думы, и 24 парламентария определили срок внесения поправок в неделю. Правда, разрыв на этот раз был небольшим: второе предложение поддержал 21 депутат.

Второе заседание нового созыва Мосгордумы таким образом продлилось почти 10 часов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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