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Четверг, 31 октября 2019, 12:01 мск

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Ступинским взяточникам из полиции предъявлено обвинение

В Подмосковье четверым полицейским предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, заместитель начальника ОМВД России по городскому округу Ступино, врио начальника ОЭБ и ПК ОМВД и два оперуполномоченных этого же отдела получили взятку в 500 тысяч рублей от руководителя строительной фирмы. За это представители органов правопорядка должны были не проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения миграционного законодательства, а также оказывать фирме покровительство. Полицейские были задержаны с поличным в момент получения денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

По ходатайству следователя судом в отношении трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного – домашний арест.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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