Дело о контрабанде оптики: глава Физического института РАН оказался под подпиской о невыезде

Директор Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) Николай Колачевский оказался под подпиской о невыезде по делу о контрабанде оптики. Как пишут «Известия», он был задержан накануне «из-за проблем с арендаторами» помещений в ФИАН.

Сам Колачевский пояснил изданию, что его заподозрили в пособничестве контрабанде оптических элементов. «Сотрудники предъявили ордер на обыск, где было написано, что меня подозревают в пособничестве контрабанде оптических элементов, что отмечено в протоколе обыска. Я, как директор, отреагировал спокойно. Если возникает небольшое подозрение, то в частную жизнь директора приходит крупная силовая структура. В данном случае это Главное управление по экономической безопасности», – цитирует его слова издание.

Колачевский заявил, что больше всего беспокоит имидж ФИАН. «Не стоит «кошмарить» государственные учреждения. Хватает задач, связанных с реформой науки и бюджета», – сказал он.

В интервью «Интерфаксу» ученый также пояснил, что «камнем преткновения явилась поставка фирмой «Триоптикс» в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне». «По моим общим представлениям – деталей, увы, не знаю, – ценность таких окошек составляет от 50 до 100 тысяч рублей», – сказал Колачевский.

По его словам, ФИАН сдает небольшую часть своих помещений в аренду, причем акцент делает на размещении высокотехнологических компаний, а все договоры аренды проходят согласование в Минобрнауки России (ведомство исполняет функции учредителя ФИАН). Фирма «Триоптикс», к которой, как утверждает Колачевский, возникли вопросы у правоохранительных органов, – это одна из компаний-арендаторов, которая занимается производством оптических элементов. «Мне сложно оценить, насколько большую угрозу безопасности России могут нанести эти две стекляшки, однако то, что происходило вчера в институте, несомненно, вызвало широчайший резонанс как в России, так и по всему миру и явно не в нашу пользу», – сказал Колачевский.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев со своей стороны подчеркнул, что происходящее в ФИАН не связано с научной деятельностью. «То, что сегодня происходит, совершенно точно не связано с научной деятельностью этого института. Как мы представляем, это вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью, к которой РАН не имеет отношения… Но с точки зрения научной могу сказать, что это наш флагманский институт. Николай Колачевский в последние годы эффективно работает как директор ФИАН», – подчеркнул Сергеев.

Как сообщается, после обысков Колачевский был отпущен под подписку о невыезде. При этом ему до сих пор не назвали процессуальный статус. «Сказали, что я причастный человек», – пояснил ученый.

Москва, Мария Вяткина

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