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Четверг, 31 октября 2019, 16:08 мск

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СМИ сообщили о похищении 15-летней москвички: СКР проводит проверку

Следственный комитет организовал доследственную проверку сообщений СМИ о похищении в Москве 15-летней девочки. По предварительным данным, подросток ушла из дома 27 октября, а через некоторое время она прислала матери сообщение о том, что ее удерживают двое мужчин, которые дают ей пить только воду.

«В настоящий время проводится комплекс поисковых и проверочных мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавшего ребенка», – говорится в сообщении столичного главка СКР.

Ведомство также просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки сообщить по телефонам: 8-495-690-44-51, 8-916-642-73-92.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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