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Четверг, 31 октября 2019, 18:10 мск

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Гость из Узбекистана изнасиловал в Москве трех женщин

В Москве суд отправил в колонию почти на девять лет мужчину, который изнасиловал трех женщин в районе Кутузовского проспекта. Преступник приходил в «яблоневые сады» в течение нескольких месяцев.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, обвинительный приговор Дорогомиловский районный суд Москвы вынес 29-летнему гражданину Узбекистана Дилмураду Назарову. Следователи считают, что именно он с октября прошлого года по январь 2019 года надругался над тремя женщинами. Это произошло в районе «яблоневых садов» недалеко от Кутузовского проспекта.

Суд признал его виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Ближайшие 8 лет и 10 месяцев Назаров проведет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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