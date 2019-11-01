ЧП в Москве: 61-летняя женщина уличена в истязании трех приемных детей

В Москве решается вопрос об аресте 61-летней женщины, которая подозревается в истязании трех детей, находящихся под ее опекой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, дети не получали должного воспитания и подвергались физическому насилию. По данному факту была проведена доследственная проверка, в результате которой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание»).

Отмечается, что женщина попыталась скрыться от правосудия вместе с опекаемыми малолетними детьми и была объявлена в розыск.

Ее местонахождение было установлено во время съёмки одной из телепередач, куда женщину пригласили в качестве гостя. Подозреваемая была задержана в съемочном павильоне и доставлена к следователю. Она пояснила, что сотрудники программы намеренно укрывали ее и детей от правоохранительных органов.

Сегодня решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу. Дети изъяты органами опеки Южного административного округа города Москвы.

Как уточняет «Первый канал», о происшествии стало известно после того, как москвичка Анна Королева сняла и выложила в сеть видео, где ее пьяная мать, 61-летняя Ирина Гончарова, орет на троих своих приемных детей, избивая их бутылкой. По словам девушки, все инстанции, в которые она обращались, отказались обращать внимание на происходящее.

При этом, сама подозреваемая утверждает, что видео – это месть ее дочери за то, что она отказалась покупать ей квартиру, и все съемки постановочные».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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